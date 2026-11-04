Ángel Cotán 04 NOV 2026 - 11:05h.

El futbolista del club ilicitano responde en la previa del encuentro

LALIGA decide por el aplazamiento de todo el fútbol pendiente de varios factores: "Es posible"

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La pérdida de Jesús de Miguel ha dejado muy tocado al mundo del fútbol, concretamente al español. A pesar de las disputas de los partidos europeos, todos los estadios guardaron un solemne minuto de silencio en recuerdo del futbolista del CD Tenerife. En España se intenta ir más allá y se estudia un posible aplazamiento en LALIGA, y a la espera de confirmaciones oficiales, Víctor Chust se moja en el Elche CF.

El defensor del equipo ilicitano, próximo rival liguero del Real Betis, aborda este complicado asunto con muchísima humanidad. El jugador valenciano reconoce que no está en su mano, pero sí expresa el sentimiento de sus compañeros de profesión.

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El posible aplazamiento del Elche - Real Betis

El futbolista del Elche comenzó su comparecencia mandando el pésame a toda la familia chicharrera: "Quería tener unas palabras con todo lo sucedido respecto a Jesús de Miguel. Y nada, tanto yo como mis compañeros lo lamentamos muchísimo, mandarle el pésame a la familia y un fuerte abrazo en estos momentos difíciles".

A renglón seguido, Víctor Chust reconoció estar muy afectado por el fallecimiento de Jesús de Miguel: "Impactado además. Es un compañero con el que he compartido terreno de juego y te levantas con esa terrible noticia. Pones en valor y te hace reflexionar sobre la vida, sobre los pequeños momentos que a lo mejor hay que disfrutarlos al máximo, y como te digo, muy muy dolidos".

Por último, y al ser cuestionado por un posible aplazamiento liguero ante el Real Betis, el central del Elche no dudó en mojarse: "Bueno, no soy yo quién tiene que valorar eso. Como te digo, es una terrible noticia y si se decide así, pues nosotros lo aceptaremos. No nos afecta en el sentido de quedarnos sin el partido porque se volvería a jugar en otro momento, pero sí que quizás valoraríamos más todo esto que ha pasado. Al final, creo que todo el mundo está en shock y no le estamos dando la importancia que realmente tiene".