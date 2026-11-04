Redacción ElDesmarque 04 NOV 2026 - 11:32h.

LALIGA debe dar una respuesta antes del jueves sobre el resto de partidos

LALIGA decide por el aplazamiento de todo el fútbol pendiente de varios factores: "Es posible"

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La trágica muerte de Jesús de Miguel ha dejado en shock al mundo del fútbol. El pasado martes, los encuentros programados en el viejo continente continuaron adelante con un respetuoso minuto de silencio general, pero en España se optó por aplazar la Copa del Rey. Ahora, a contrarreloj, AFE y LALIGA debaten qué hacer con Primera y Segunda División.

Mientras se esperan informaciones oficiales, ya hay un encuentro aplazado. El CD Tenerife, que brindará el último adiós a Jesús de Miguel este fin de semana, no disputará el encuentro programado para el próximo sábado 7 de noviembre ante el Granada CF.

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Primer partido aplazado en LALIGA

A través del siguiente comunicado oficial, el conjunto nazarí confirmó la noticia: "Tras la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, el partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion que iba a enfrentar al Granada CF frente al cuadro tinerfeño este sábado 7 de noviembre, en el Nuevo Los Cármenes, queda aplazado.

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La nueva fecha para la disputa del encuentro queda pendiente de confirmación próximamente.

El Club reitera su más sentido pésame a los seres queridos de Jesús de Miguel, así como a toda la familia del CD Tenerife, mandándole toda la fuerza y ánimo en estos duros momentos".

Otros clubes de LALIGA Hypermotion siguen adelante, de momento

A la espera de una decisión por parte de LALIGA, otros conjuntos de la categoría de plata siguen adelante con el único objetivo de honrar la memoria de Jesús de Miguel. Es el caso de equipos como la UD Las Palmas, con recuerdo incluido para el futbolista fallecido del CD Tenerife: "Este domingo nos volvemos a encontrar en el Gran Canaria. Una cita en la que queremos estar más unidos que nunca para rendir homenaje a Jesús de Miguel y mostrar todo nuestro apoyo a su familia, al CD Tenerife y a su afición".