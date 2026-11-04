María Trigo 04 NOV 2026 - 11:49h.

Los dos jugadores del Andorra muestra públicamente el apoyo a su portero

Se confirma que no se jugará el Granada-Tenerife y otros clubes siguen adelante: "En homenaje a Jesús de Miguel"

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Aún cuesta asimilar que Jesús de Miguel haya perdido la vida. La noticia, que ha tenido impacto a nivel mundial, es muy dura de digerir y más para aquellos que estaban presentes. Es el caso de Lautaro Spatz, futbolista del Andorra, que vivió in situ todo lo que pasó en el Heliodoro Rodríguez López. En las últimas horas, el defensa argentino publicó una emotiva carta en las stories de su Instagram contando sus sentimientos tras la tragedia, dando el pésame por Jesús de Miguel y defendiendo a su portero, Jesús Owono, que está directamente implicado en la acción.

Ya se desveló que Owono lo estaba pasando realmente mal y que se vio obligado a cerrar sus redes sociales tras el suceso. Ahora, el portero del Andorra ve como Lautaro y también otro compañero como Hugo Solozábal, que reposteó la publicación, dan la cara por él afirmando que Jamás tendría intención de hacerle daño a nadie"

La carta completa por Jesús de Miguel y Owono

"Hay momentos en los que el fútbol deja de tener sentido. Momentos que te marcan para siempre y que te hacen darte cuenta de lo frágil que puede ser la vida. Lo que vivimos es algo que ninguno de nosotros olvidará jamás. Una tragedia que nos ha dejado completamente rotos, sin palabras y con una tristeza difícil de explicar.

En primer lugar, quiero trasladar mi más sincero pésame y todo mi cariño a la familia, amigos y seres queridos de Jesús, así como a toda la afición chicharrera y al mundo del fútbol. Desde ayer, toda la plantilla del FC Andorra estamos conmocionados, hundidos y afectados por lo sucedido. Es una tragedia que jamás hubiéramos imaginado vivir en un terreno de juego.

También quiero tener unas palabras para mi compañero, portero y amigo; que está profundamente afectado por lo ocurrido. Quienes lo conocemos sabemos la clase de persona que es, lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie. En el fútbol existen acciones fortuitas, pero nadie puede imaginar que una de ellas pueda terminar con unas consecuencias tan trágicas.

Hoy el fútbol no importa. Solo queda acompañar en el dolor, mostrar el máximo respeto y mandar toda nuestra fuerza a la familia y a quienes están sufriendo esta terrible pérdida. Descansa en paz, Demi".