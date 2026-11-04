Ángel Cotán 04 NOV 2026 - 12:40h.

Tiempo de Revisión no tiene dudas en esta ocasión

LALIGA decide sobre el aplazamiento de todo el fútbol pendiente de varios factores: "Es posible"

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En un horario al que no nos tienen acostumbrados, los árbitros se pronuncian sobre las acciones más polémicas de la pasada jornada en LALIGA EA Sports. A la espera de conocer qué ocurrirá con el fútbol durante el próximo fin de semana, el CTA ofrece una explicación a la acción que más dudas ha generado entre los aficionados en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid.

Los árbitros reconocen un doble error a favor del Real Madrid

Todos los focos se centran en el penalti señalado a Matteo Prati sobre Kylian Mbappé que allanó la victoria blanca en El Sardinero. Unos días después, y tras las declaraciones de algunos de los protagonistas, los árbitros encuentran hasta dos errores: "No es penalti. Error claro y manifiesto del árbitro. El VAR no debió intervenir".

La jugada se produjo en el minuto 10 de partido y con el cero a cero todavía reinando en el luminoso. Tal y como exponen los árbitros en este noveno episodio de 'Tiempo de Revisión', Kylian Mbappé controló un balón dentro del área del Racing de Santander y trató de marcharse en velocidad. Prati le puso el brazo por delante al goleador del Real Madrid, pero sin ejercer fuerza alguna. Por lo tanto, el veredicto del Comité Técnico de Árbitros es claro: "Ausencia clara de causa-efecto".

Tras la citada polémica, el equipo que dirige José Mourinho aumentó su renta con los goles de Jude Bellingham y Yan Diomande, aunque en Santander alegan que el guion del choque podría haber sido bien distinto si no se acaba señalando el penalti sobre Kylian Mbappé. Sin tiempo para lamentos, el conjunto racinguista ya prepara su visita a La Rosaleda para medirse al Málaga CF en un partido marcado en rojo por la permanencia en LALIGA EA Sports.