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Manu Carreño da un palo a Mourinho por el "penalti inexistente" sobre Mbappé en Santander
Manu Carreño da una de cal y otra de arena a José Mourinho. El presentador de ElDesmarque ha arrancado el programa de este lunes hablando del triunfo del Real Madrid ante el Racing (0-3), que estuvo marcado por el polémico penalti que anotó Kylian Mbappé para abrir el marcador. Un penalti que Carreño califica de "inexistente", algo en lo que coinciden todos los expertos arbitrales, y por el que el técnico madridista "perdió una ocasión" para cumplir su palabra.