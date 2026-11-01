El dardo de José Alberto a Mou por el penalti a Mbappé

Juan Pérez 01 NOV 2026 - 19:24h.

El técnico del conjunto cántabro parece haber visto las últimas declaraciones del portugués

El uno por uno y las notas del Real Madrid en Santander con dos sobresalientes

Compartir







El goteo de polémicas persigue a José Mourinho por sus declaraciones en las últimas semanas, y el germen de sus ruedas de prensa ahora pasa a la crítica en boca de su rival de hoy: José Alberto López. El entrenador del Racing de Santander no solo da su versión de lo sucedido con el penalti pitado a Kylian Mbappé, sino que aprovecha para darle un palo al portugués por evitar la realidad de sus propias promesas.

Los jugadores del Racing han salido en manada a levantar la voz por la gestión del VAR en la jugada del primer gol del Real Madrid tras la pena máxima que recibe y anota Mbappé. En esa misma línea ha aparecido José Alberto en rueda de prensa para no solo recalcar el uso de la herramienta, sino para mandarle un dardo significativo a su compañero de profesión no solo por lo que ha dicho, sino por lo que evita decir.

José Alberto explica que el partido ha estado muy condicionado por ese 0-1 que le da confianza al Real Madrid, y de hecho ha valorado la naturalidad del colegiado para hablar tras el partido. De hecho el técnico habla de que aciertan en el penalti que le quitan al Racing por el golpe en la mano, pero no entiende qué sucede en el penalti al '9' del conjunto blanco: " Para eso está el VAR, es lo que me molesta. Tocar a un jugador no es falta ni es penalti ni es absolutamente nada, en el fútbol hay contacto. No hay agarrón, ni empujón ni nada, cualquiera de los que estéis aquí y cualquiera del fútbol tendrá la misma opinión. El árbitro arbitra lo que ve, pero me llama mucho la tenciónq ue haya varias personas en un monitor y no llamen", explica.

De hecho es incluso contundente con lo que pensará Martínez Munuera una vez vea las imágenes con tranquilidad lejos del frenetismo del partido: "En el penalti del 0-1 no se revisen esas acciones. Él me da su explicación, ve penalti claro, pero yo creo que cuando lo vea en casa y me vuelva a encontrar con él, me de otra versión de lo que ha ocurrido", aclara. Y por eso recalca lo que está sucediendo con el VAR: "se le está dando un uso muy erróneo, porque era para jugadas manifiestas. Si esa jugada la ven 100 personas, estoy seguro de que 98 dicen que no es penalti", afirma.

Y a Mourinho también le toca la suya, porque el entrenador del Racing parece muy atento incluso a las declaraciones del portugués, porque en este caso le valen para tomar la razón por bandera: "Mou dijo que cuando un error le favoreciese lo iba a decir...poco más puedo añadir", un cierre para definir lo que ha significado ese 0-1 en El Sardinero.