Los expertos arbitrales señalan el error al pitar el penalti sobre Mbappé en el Racing-Real Madrid

Alberto Cercós García 01 NOV 2026 - 16:56h.

La polémica apareció muy pronto en el Racing-Real Madrid, con un penalti que no desaprovechó Mbappé

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La polémica no ha tardado en aparecer en el Racing de Santander-Real Madrid. Apenas unos minutos después del comienzo del encuentro en los Campos de Sport de El Sardinero, Kylian Mbappé ha protagonizado una de las primeras acciones controvertidas del partido. El delantero francés ha caído dentro del área tras un contacto con Manu Prati, que había extendido el brazo en su intento de frenar la progresión del atacante madridista. La acción ha terminado con el colegiado señalando el punto de penalti, una decisión que ha provocado las protestas del conjunto cántabro y que rápidamente ha empezado a generar debate. Sin embargo, las repeticiones han dejado una imagen bastante menos contundente de lo que podía parecer en directo: el contacto existe, pero está por ver que tenga la entidad suficiente para justificar una pena máxima.

Los expertos son claros: no era penalti

Y ahí es donde han entrado los expertos arbitrales. Tanto Archivo VAR como Mr. Asubío han analizado la jugada y coinciden en señalar que no debió señalarse penalti. El primero considera que el contacto entre Prati y Mbappé no reúne las condiciones necesarias para castigar al futbolista del Racing, mientras que el segundo también cuestiona que una acción de esas características pueda terminar con una pena máxima. La clave está en la intensidad del contacto y en la capacidad real del brazo extendido del centrocampista para provocar la caída del delantero francés.

Una interpretación que también comparte Eduardo Iturralde González. El excolegiado se ha posicionado en contra de la decisión arbitral y considera que el contacto no es suficiente para señalar una infracción dentro del área. No todo contacto entre dos futbolistas debe convertirse automáticamente en una falta y mucho menos en un penalti, especialmente cuando no existe un derribo provocado por una acción suficientemente contundente del defensor.

También González Fuertes ha sido bastante claro al analizar las imágenes. El experto arbitral ha explicado que el brazo de Prati no tiene la fuerza necesaria para justificar la caída del atacante madridista. "No me parece que el brazo extendido de Prati sea suficiente para derribar a Mbappé. Es poca cosa para que se decrete la pena máxima. Ni golpea ni sujeta al delantero del Real Madrid", ha señalado. Un veredicto contundente que deja en entredicho la decisión de Munuera Montero en los primeros compases de un encuentro que ya tiene su primera gran polémica.