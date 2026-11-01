Pepe Jiménez Sevilla, 01 NOV 2026 - 16:57h.

El técnico se marchó muy descontento tras caer en el Getafe

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Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, no se marchó nada contento de El Coliseum. El técnico blanquirrojo, a pesar de adelantarse en el marcador, vio jugar a su equipo sus peores minutos en lo que llevamos de temporada y se fue sin puntos del estadio azulón (1-3), situación que, además, fue provocada por la enésima acción polémica alrededor de los blanquirrojos. Tras el encuentro, en mitad de sala de prensa, su opinión le llevó a chocar con un periodista: "Respétame".

A pesar del enfado, García Plaza arrancó su comparecencia tranquilo, intentando explicar todo lo ocurrido y, en primer lugar, felicitando al Getafe por el triunfo.

Todo empezó a calentarse cuando el técnico fue preguntado por la acción del segundo gol, situación que describió como "fíjate en 30 partidos, tú fíjate que cuando levanta el banderín, en el 100% de las jugadas el árbitro pita o en el 99%, pues no ha tocado una. Si pita cuando eso, no pasa nada, porque no hay gol...", decía antes de ver la reacción de uno de los periodistas allí sentados.

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"¿Por qué haces así?", le decía el técnico mientras movía su cabeza. "Déjame dar mi opinión, no me hagas cosas con la cabeza. Tú déjame dar mi opinión y tú después en tu medio di lo que quieras. No sé que quieres, pero no me gires con la cabeza así, no sé que es lo que quieres. Respétame como yo respeto al Getafe, respeto al Getafe 100%", sentenciaba.

Posteriormente, García Plaza insistió en que "creo que el árbitro no la ha visto, cuando el línea levanta la bandera, el árbitro pita, pero bueno, también debemos reconocer que ellos han sido mejores, que han tenido una pegada importante. Esto del fútbol es meterla en la portería y en eso han sido mejores".

Finalmente, antes de marcharse de sala de prensa, y pidiendo que dejasen de preguntar sobre la jugada, el periodista le respondió asegurándole que "no he querido faltarle el respeto, solo tenemos opiniones diferentes".