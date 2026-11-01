Cuándo vuelve a jugar el Sevilla tras el Getafe: fecha, horario y dónde ver el próximo partido

Pepe Jiménez Sevilla, 01 NOV 2026 - 16:04h.

El Sevilla llegará tras perder duramente en Getafe (1-3)

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El Sevilla arranca el mes de noviembre con una derrota ante el Getafe en un encuentro que, tal y como advertía Luis García Plaza en la previa, no resultó nada sencillo para los jugadores blanquirrojos a pesar de haberse adelantado en el marcadro. Tras su paso por El Coliseum, los sevillistas pasan página y ya piensan en su próximo compromiso ante el Deportivo Alavés.

El conjunto blanquirrojo cierra la semana con esta derrota ante el Getafe y, desde este mismo instante, empieza a pensar en su próximo encuentro, que será el próximo viernes ante el Deportivo Alavés en el Sánchez-Pizjuán.

La cita ante los de Quique Sánchez Flores, que llegan tras perder ante el FC Barcelona (6-1), se disputará a partir de las 21.00 horas en Nervión y se podrá seguir por DAZN, que en este caso retransmitirá la cita en abierto.

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La llegada del Deportivo Alavés al Sánchez-Pizjuán, que lo hace con 12 puntos conseguidos en estos 11 encuentros y tras la disputa de la Copa del Rey -su cita fue suspendida la pasada semana-, traerá consigo el reencuentro de la afición del Sevilla con dos exblanquirrojos como son Quique Sánchez Flores y Mariano Díaz.

Cabe recordar, igualmente, que Luis García Plaza vivió años de éxito en el Alavés, por lo que el encuentro también será muy especial para el técnico sevillista, que se reencontrará con muchos de sus exjugadores sobre el césped.

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Fecha, horario y dónde ver el próximo encuentro del Sevilla

El Sevilla, tras jugar este domingo ante el Getafe, volverá a LALIGA EA Sports el próximo viernes 6 de noviembre para jugar ante el Deportivo Alavés en el Sánchez-Pizjuán. La cita se disputará a partir de las 21.00 horas y se podrá seguir en televisión en DAZN en abierto.

Además, en ElDesmarque os contaremos todos los detalles que ocurran en la previa, durante y el post partido.