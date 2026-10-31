Álvaro Borrego 31 OCT 2026 - 12:45h.

El entrenador reconoce el gran momento de sus jugadores, pero rebaja la euforia, dado que "el halago debilita"

El lado más humano de García Plaza y el accidente de tren de Urda: "Al que no le afecte es un insensible"

Compartir







Luis García Plaza ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido que Getafe y Sevilla FC disputarán este domingo, correspondiente a la jornada 11 de LALIGA EA SPORTS. El entrenador quiso rebajar la euforia generada a raíz de los últimos resultados, aunque reconoce el nivel grupal del equipo. No se quiso meter mucho en la situación del rival, quien a su juicio ofrece una imagen totalmente distinta como local, por lo que deberán sacar lo mejor de sí para lograr un nuevo triunfo. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

Qué partido espera en Getafe: "Para mí es un partido muy difícil. Es verdad que están abajo, pero tienen dos caras. Fuera de casa son cero puntos, cero goles a favor y doce en contra, el peor equipo de la categoría fuera de casa, y en casa sin embargo están invictos. No les ha ganado nadie. Dos victorias y tres empates. Si fuera aquí diría que no están funcionando, pero en casa son invictos. Nosotros no estamos invictos. Es un partido difícil. Saben a lo que juegan, con delanteros potentes, para mí tienen de las mejores delanteras quitando los grandes".

PUEDE INTERESARTE Rubén Vargas empieza a respaldar el 'empecinamiento' de Luis García Plaza

El equipo sigue creciendo: "Sí, estamos súper contentos con todos los chicos que han venido nuevos. Nos están aportando frescura y sin esa carga psicológica que tenían los demás. La aportación de los fichajes han elevado el nivel del equipo son la gente de la temporada pasada. Kike, Castrín, Gabi, Lucién, Isaac, Ejuke... Estaban siete de la temporada pasada, entonces los fichajes encantados, pero los que han dado ese salto de calidad al equipo, quitando a Fofana, ha sido el aumento de nivel de la gente del año pasado. Escuché críticas muy duras sobre ellos y los siete que están jugando están dando un nivel excepcional. Los nuevos vienen con una carga psicológica que los otros no tienen, no han vivido lo que se vivió, pero los que quedan del año pasado son los que mantienen al equipo arriba. Hay que darle valor. Contentísimo con los fichajes, pero le damos poco valor a los que estaban el año pasado".

La crisis del Getafe: "Primero lo que pasa en Getafe a mí no me incumbe. Solo considero que le tengo un cariño muy grande porque estuve tres años allí. El trabajo de Pepe es innegable, es el mejor entrenador de la historia del Getafe. Yo soy el segundo con más partidos allí pero no le llegó ni a la altura del betún con lo que ha hecho Pepe con el equipo. Tengo una gran relación con Ángel (el presidente), hay que valorarle todo lo que ha hecho con el Getafe. Es verdad que miras la clasificación y está abajo, pero son dos caras. Los partidos como locales están invictos y luego miras los de fuera y los he visto flojos, pero en casa... en casa es de los mejores de la categoría. Para mí es un partido muy difícil, muy duro, con una afición que va a ir a tope y van a dar su máximo nivel".

PUEDE INTERESARTE La apuesta por la cantera, un nuevo modelo consensuado entre García Plaza y el Sevilla FC

El paso al frente de Isaac Romero: "Un poco en la dinámica de los del año pasado. Todos han dado un paso adelante. El rendimiento de Gabi, Agoumé, Kike, Castrín, Ejuke... Han dado todos un paso adelante. El gran rendimiento del equipo viene por lo que han subido los del año pasado. Los nuevos han llegado en una corriente buena y estoy muy contento con todos".

Qué ha cambiado respecto al año pasado: "No lo sé, yo les tengo mucho valor, porque conmigo, quitando el último partido que no nos jugábamos nada y el Celta se jugaba Europa, conmigo ganamos cuatro de ocho. Yo les tengo mucho valor y son muy buenos futbolistas. Me lo están demostrando, cuando llegué, y este año. Es verdad que hubo críticas, pero para mí son buenos futbolistas. Miguel estaba aquí, y Agoumé también. Son esa gente que han dado un paso adelante. Espero que no se relajen, porque si no les aprieto que no veas. Luego Félix, Fofana, Sangante, Robbie y todos los que han venido nos están apretando a todos porque quieren tener la oportunidad, pero la gente del año pasado ha dado un paso adelante":

Cómo ve a los centrales: "Llevamos una rueda de prensa tirando halagos a todo el mundo y no me gusta. Están muy bien los dos, se conocen, se compenetran, Kike está en un nivel muy alto. Los halagos debilitan y no me gusta, pero es lo que hay. Sangante está preparado para jugar. Es verdad que ha tenido mala fortuna al llegar, con aquella expulsión con el Rayo, estaba en ese momento por delante de Castrín, pero luego cogió el sitio y es la pareja de principio. Veo su actitud, humilde y trabajadora, creo que hay fichaje para tiempo y es mi sensación. Demasiados halagos, no me está gustando, en serio".

Habrá nuevas rotaciones: "La gente que jugó más tiempo no ha entrenado prácticamente, cuando juegas en menos de 72 horas, la gente que jugó 90 minutos, los de 60 pueden participar, pero los de 90 es difícil que jueguen de titular. Es lo que hay y por eso hemos subido chicos de las inferiores para trabajar cosas porque los otros no podían recuperar. Nos ha tocado jugar muchos partidos en pocos días, cuatro partidos en 12 días, en Copa salió todo perfecto y los que empiezan estarán frescos para el partido".

Su situación en la tabla: "La puntuación es buena de momento pero si creéis que vamos a ganar en Getafe fácil... Nos va a costar ganar allí. Tenemos que creer en ellos (en los jugadores), el otro día no dimos ninguna opción a un equipo de menor categoría. Fuimos un equipo competitivo. Sumar 20 puntos sería un paso adelante para seguir construyendo algo. Estamos en esa fase de construcción y a lo mejor faltando diez partidos estamos en ese grupo de arriba y sino no pasa nada. Ojalá sumemos 20, pero no va a ser fácil desde luego".