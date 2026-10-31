Ángel Cotán 31 OCT 2026 - 11:32h.

También se conoce la diferencia que hizo ganar a Harry Kane

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Harry Kane se alzó con el Balón de Oro 2026 aunque los votos confirman que fue una edición muy ajustada. Kylian Mbappé y Lamine Yamal completaron el pódium tras un curso donde ni el Mundial de Estados Unidos ni los grandes títulos a nivel de clubes fueron decisivos. Varios días después de la glamurosa gala celebrada en Londres, la organización ha publicado todos los detalles.

Los votos a Kylian Mbappé con España destacando

Kylian Mbappé se quedó a las puertas. La estrella del Real Madrid alcanzó los 1027 puntos, tan solo 28 menos que el triunfador de la noche. La gran mayoría de países representados votaron por el francés, pues solo tres periodistas decidieron no incluirle entre los diez mejores futbolistas de la pasada temporada. Entre los jueces que le votaron como ganador destaca España, pues a diferencia de Inglaterra y Francia, no apostó por un jugador nacional.

Los países que votaron a Mbappé como ganador fueron los siguientes: Alemania, Bahréin, Benin, Bulgaria, Camerún, Costa de Marfil, Ecuador, Egipto, España, Finlandia, Francia, Ghana, Guinea, Iraq, Italia, Mali, Palestina, Países Bajos, Paraguay, Catar, RD Congo, Rumanía y Zambia.

Portugal, con Lamine Yamal

Parecía el favorito, pero finalmente acabó tercero. Lamine Yamal alcanzó los 881 puntos y fue elegido el mejor futbolista joven del año, un trofeo que ya conoce de memoria. El extremo del FC Barcelona contó con el apoyo del país vecino, Portugal, aunque no con el español. Estos fueron los jueces que apostaron por el campeón del mundo como ganador: Albania, Argelia, Burkina Faso, Portugal, Cabo Verde, Honduras, Turquía, Jordania, Macedonia del Norte, México, Gales, Suiza y Túnez.

Los países que veían a Fabián Ruiz como ganador del Balón de Oro

Fabián Ruiz llegó a la gala con el reconocimiento del mundo del fútbol por un año inmejorable a nivel de clubes y selecciones, pero sin el marketing necesario para ganar un Balón de Oro 2026. Sin necesidad de hacer campaña para su triunfo, el canterano del Real Betis fue elegido por hasta cuatro países para conquistar tan codiciado galardón.

Los países que votaron al centrocampista del PSG fueron Gabón, Perú, Siria y Ucrania. Como curiosidad, el periodista ucraniano también votó en el segundo puesto a Pau Cubarsí.