Ángel Cotán 31 OCT 2026 - 10:21h.

El capitán verdiblanco se reencontrará con uno de sus equipos más queridos

Así finalizarán LALIGA EA Sports Real Betis y Málaga CF según el Big Data

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Isco Alarcón y el Málaga CF vuelven a cruzar sus caminos. Tras años de travesía en la categoría de plata y el fútbol no profesional, el conjunto de Martiricos está de regreso en la élite y este sábado visitará el estadio La Cartuja. Allí será recibido por uno de los futbolistas más talentosos que ha defendido la camiseta blanquiazul.

El centrocampista deslumbró a todo el planeta fútbol en aquel Málaga que hizo historia en la UEFA Champions League. Tanto fue así que incluso su figura sigue muy presente en el día a día del equipo que dirige Juanfran Funes.

La jugada ensayada 'Isco Alarcón' del Málaga CF

En la previa del citado encuentro liguero, el entrenador costasoleño compartió una anécdota que sigue vigente. Ya en el filial malaguista, Juanfran Funes solía diferenciar sus jugadas ensayadas con nombres de futbolistas. Uno de los córners del Málaga debe su nombre a Isco Alarcón, y como afirma el propio técnico, aún sigue llamándose así.

Funes explicó cómo surgió todo: "Nosotros en el filial teníamos un córner, que le poníamos nombres de jugadores del Málaga porque queríamos trabajar nuestra seña de identidad, que se llamó Isco desde que llegué. Cuando llegué al primer equipo pues seguíamos haciéndolo, que nuestros jugadores lo siguen haciendo y que seguimos llamándolo Isco. Para nosotros, enfrentarnos a gente que representante tanto para el malaguismo, yo creo que tiene que ser un elemento más motivador. Cuando le pusimos el nombre al córner, igual no estábamos pensando que nos enfrentaríamos a Isco en ese partido, así que imagínate".

El resto de palabras de Juanfran Funes antes de medirse al Real Betis

El técnico del conjunto blanquiazul, colista de LaLiga EA Sports sin conocer la victoria, aunque el martes ganó y eliminó en la Copa del Rey al modesto Sporting de Alcazar (0-3), destacó este viernes en rueda de prensa que el Betis juega "con mucha anchura y eso les da la oportunidad de generar espacios en los pasillos interiores”.

También resaltó que el cuadro verdiblanco ha cambiado con respecto al inicio de LaLiga y no es "el de la primera jornada“, sino "otro bien distinto" porque “se les ha visto crecer en confianza y son un equipo muy diferente al de las primeras semanas”.

Funes resaltó que este partido de rivalidad andaluz es especial, "sobre todo por las circunstancias", además de que "mucha gente" del Málaga podrá acudir al Estadio La Cartuja y eso es algo que les "ilusiona".

"Tiene que ser una fiesta del fútbol. Vamos a disfrutar mucho, y el hecho de que muchos malaguistas estén allí lo va a hacer muy especial”, indicó el granadino, quien también recordó que en el Betis hay muchos jugadores que militaron en el Málaga (Isco, Fornals o Llorente) y también Pellegrini y su cuerpo técnico, con lo que "ese sentimiento lo tienen".