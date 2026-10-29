Ángel Cotán 29 OCT 2026 - 13:00h.

El director deportivo da la cara en un momento difícil

Eder Sarabia, sustituto de Manolo González en el Espanyol

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No están siendo días fáciles en el RCD Espanyol. La inesperada eliminación ante el Sestao River fue la gota que colmó el vaso para un Manolo González que ya es historia de la entidad catalana. En un movimiento muy rápido, Monchi avanzó en el casting de entrenadores y apostó por Eder Sarabia. Tras unas horas de mucho movimiento en las oficinas de Cornellà, el director deportivo toma la palabra.

El dirigente isleño ha comparecido este jueves en sala de prensa para analizar la situación deportiva del club perico. Monchi respondió a las criticadas formas del despido de Manolo González, así como a la sorprendente contratación de Eder Sarabia.

Las palabras de Monchi en el RCD Espanyol

Su respuesta a las criticadas formas del despido de Manolo González. "Me gustaría darle las gracias a Manolo por lo fácil que ha sido trabajar con él en estos meses, por su cercanía y su profesionales. Si es tarde o no es tarde... hay un juez en el mundo del fútbol que son los resultados, desgraciadamente los resultados no estaban acompañando, hemos intentado darle la máxima confianza y apoyo para intentar cambiarlos, y desgraciadamente, no han cambiado. En cuanto a las formas, cuando uno comunica el cese al entrenador es difícil encontrar el momento. He leído que ha sido de poca educación, ya os digo que educación tengo mucha. Se le comunica en el vestuario no a pie de autobús en una conversación cariñosa, afectiva y desde el dolor personal. La alternativa hubiera sido llegar a Barcelona, comunicárselo en el estadio o incluso a la mañana siguiente en la Ciudad Deportiva. Manolo podría haberme dicho 'tú eres un hijo de tu madre' o 'joder, me lo podrías haber dicho antes'. Yo lo he hecho desde el máximo respeto a Manolo creyendo que era el momento".

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Confía en el trabajo de Eder Sarabia. "Evidentemente, creo que es el entrenador idóneo para la plantilla que tenemos y para conseguir revertir los resultados. También entiendo, y eso lo he valorado, que sé que Eder por su forma de jugar necesita más tiempo que otros entrenadores, pero creo que estando en una situación difícil en la que estamos ahora mismo, ni mucho menos estamos desahuciados. Hay tiempo suficiente para revertir la situación".

¿Debió haber despedido antes a Manolo? "La confianza en Manolo ha sido total y la ilusión mía de que fuera el conductor de este proyecto que he comenzado en el tiempo era total. Me agarraba a cuando Manolo ha conseguido a los resultados. Hemos intentado trabajar con él para recuperar esas sensaciones, pero desgraciadamente, el 99% de los entrenadores, incluso exitosos, han tenido momentos negativos".

El mercado de invierno. "Está muy lejos, muy muy lejos. Hay nuevo entrenador, analizará la plantilla y deberá valorar lo que hay".

A vueltas con las formas del despido. "¿Hubiera sido más honrado sentarme con Manolo, hablar de todo y doce horas después decirle que todo lo que estábamos hablando es una pantomima? Él tenía la posibilidad de estar aquí hoy y la ha rechazado. Creo que a nivel personal hemos actuado como teníamos que actuar, al igual que profesional. Los que le tengan aprecio a Manolo, en cualquier circunstancia lo van a ver mal".