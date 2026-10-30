Álvaro Borrego 30 OCT 2026 - 13:04h.

El entrenador reconoció que dejar de lado las simpatías por un día y tratará de recuperar la senda de la victoria con el Betis

Posibles alineaciones del Real Betis y el Málaga CF en la Jornada 11 de LALIGA

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Manuel Pellegrini ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido que Real Betis y Málaga disputan este sábado, a partir de las 18:30 horas en La Cartuja. Será la antesala de la visita al Borussia Dortmund en Champions, donde los verdiblancos podrían certificar su pase a las rondas eliminatorias, aunque el entrenador no quiere pensar en el más allá. El técnico valoró el porqué del aplazamiento del duelo de Copa del Rey tras el trágico accidente de tren en Urda, Toledo. Además ha hablado sobre varios nombres propios. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

Cómo está el equipo: "El equipo está bien. A pesar de la suspensión, que era más que lógica, no se podía jugar al haber sucedido una tragedia de esas dimensiones. Volvimos, hemos entrando. Jugamos en casa, el rival en teoría es el último de la clasificación pero juega bien, tiene buenos jugadores y debemos estar muy concentrados para sumar tres en puntos en casa ya que la última vez lo perdimos aquí contra el FC Barcelona".

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El partido de Copa, sin los internacionales: "Una vez se suspendió era mejor pasarlo a esa semana de parón selecciones. Si lo hubiéramos jugado el jueves habría que pasar el Málaga al domingo y luego jugar la Champions. Muchas veces en esas semanas uno busca rivales para jugar amistosos, así que creo que es la mejor fecha para jugar la Copa del Rey y pasar a la ronda siguiente aunque puedan faltar algunos".

Cómo están Junior Firpo y Antony: "Junior está en fase de recuperación todavía, no va a estar en la lista de citados porque el cuerpo médico estimó que le demos algunos días más para darle máxima intensidad a los entrenamientos. Antony se ha ido recuperando del proceso viral que tuvo el miércoles y estará en la lista de citados".

Cómo está Parrott: "Le estoy viendo bien. Entrena siempre muy bien, si no fue titular el otro día fue por distintos motivos que uno tiene razones para ver cuál es el mejor once, pero luego entró. Lo de su casa fue lamentable, ya sucedió, no hubo daños importantes por suerte y ya está en disposición de retomar su posición".

Un partido especial para él: "Sin lugar a dudas que tres años inolvidables en el Málaga, le tengo un gran cariño a la institución y la zona. Es parte del pasado, la estima que le tengo uno debe dejarla al lado cuando tiene una confrontación con el club en el que está en este momento. Son tres puntos importantes. No solo es mi caso, es también de Isco, Fornals o Llorente. Todos tienen una gran opinión del Málaga, pero mañana necesitamos sumar los tres puntos".

El momento de Dani Ceballos: "Ha subido su rendimiento de acuerdo a lo que nosotros esperábamos. Venía de mucho tiempo sin jugar, con algunos problemas de preparación personal porque entrenaba solo, de a poco ha ido subiendo su ritmo, mañana veremos el once inicial y si le toca participar en los cambios si no comienza. Está en un buen momento y tenemos la posibilidad de hacer varias variantes".

Isco, ante el rival con el que se lesionó: "No creo que Isco tenga ningún problema personal con lo que sucedió en el amistoso contra el Málaga. Fue una acción absolutamente fortuita, le tocó esa fractura desgraciadamente pero de ahí no pasó"

Cómo se recupera 'mal' momento de Fornals: "Exigiéndole a cada uno de los jugadores que den su máximo rendimiento independientemente que sean titulares o entrando desde la segunda línea. Tenemos un plantel con muchos mediocampistas pero tenemos que jugar tres competiciones, han subido el rendimiento varios jugadores, están todos sanos, tenemos tres competiciones... No es un problema para mí y sí una solución. Los que entran tienen que demostrar por qué salen y los del banquillo por qué entran. Lo he dicho en ocasiones anteriores, el plantel está comprometido e iremos viendo cuál es el mejor equipo para cada partido".

Sin delantero contra el Navalcarnero: "Si Troy está citado no podrá jugar. Todavía quedan diez días más, vamos a ver la evolución de Cucho. Aitor está recuperado, tenemos a Deossa que también juega en esa posición aunque veremos is va con su selección. Primero Málaga, luego Dortmund y después Elche, ya veremos".