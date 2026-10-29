Los árbitros hablarán por fin después de los partidos de LALIGA: Mr. Asubío explica los criterios

Ángel Cotán 29 OCT 2026 - 16:56h.

El analista arbitral explica todos los detalles

Mr. Asubío analiza la designación de Juan Martínez Munuera para el Clásico: "Intenta no ser protagonista"

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El arbitraje español está a las puertas de experimentar un nuevo cambio que puede aclarar muchas dudas entre los aficionados de LALIGA. La polémica siempre será parte del fútbol, pues ni el videoarbitraje ha conseguido frenar las quejas de los clubes nacionales. Sin embargo, el CTA está apostando por abrirse a nivel comunicativo.

En este sentido, Mr. Asubío avanza en exclusiva el próximo e inmediato paso que protagonizarán los árbitros españoles. El analista arbitral adelanta que los árbitros hablarán al término de los encuentros y lo harán ya.

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Cuándo y cómo hablarán los árbitros en LALIGA EA Sports

En su reflexión, el colaborador de esta casa pone en valor la llegada de una novedad muy demandada por el aficionado: "Durante años, la gente pidió que los árbitros diesen explicaciones en el postpartido. Y ya está aquí". Eso sí, no en todos los partidos comparecerá el colegiado después del encuentro, tal y como explica Mr. Asubío: "En cada jornada de LALIGA EA Sports habrá dos partidos seleccionados previamente por el propio Comité Técnico de Árbitros, en los que el árbitro hablará tras el encuentro a las televisiones con derechos".

Con esta novedad, el analista arbitral desglosa todos los avances comunicativos por los que ha apostado el CTA: "Declaraciones prepartido, Declaraciones postpartido, audios de la Refcam donde se escucha el trato con los jugadores, Tiempo de Revisión explicando las jugadas más relevantes de cada jornada y el Manual CARD para conocer mejor los criterios arbitrales".

Por último, Mr. Asubío concluye su reflexión alabando el trabajo de Fran Soto al frente del CTA: "Puede gustarte más o menos Fran Soto. Puedes estar más o menos de acuerdo con las decisiones del CTA o de los árbitros en el verde. Por supuesto que sí. Pero hay algo que resulta difícil discutir: el aperturismo del arbitraje hacia el aficionado desde la llegada de este CTA es más que evidente".

En la parte superior de esta noticia puedes ver el vídeo de Mr. Asubío donde explica todos los detalles de esta novedad arbitral.