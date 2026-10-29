Ángel Cotán 29 OCT 2026 - 13:45h.

El centrocampista de la Real Sociedad habla del partido en San Mamés y su último gol allí

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Es semana de derbi vasco. Aunque la previa solo se vive de momento en San Sebastián, ya que el Athletic Club debe disputar la primera ronda de la Copa del Rey, los protagonistas del bando txuri urdin toman la palabra. Este jueves, Beñat Turrientes ha comparecido en sala de prensa para analizar el esperado enfrentamiento de máxima rivalidad deportiva.

El centrocampista de la Real Sociedad recordó su gol en el último derbi vasco disputado en San Mamés, fue cuestionado por el favorito y respondió a un posible sorpasso en la clasificación al Real Betis, equipo que marca los puestos de UEFA Champions League.

Las palabras de Beñat Turrientes en la Real Sociedad

En racha al derbi. "Al final, cuando estamos en buena dinámica y el equipo está jugando bien al fútbol, vas de otra forma a los partidos. Al final es un derbi y en San Mamés, pero bueno, estamos en buena dinámica e iremos allí a sacar los tres puntos. Mis amigos no podrán ir yo creo, domingo a las nueve y al final tendrán que currar. Lo verán en casa. No se pueden quejar, la última vez estuvieron allí y disfrutaron un montón".

Su gol en el derbi copero en San Mamés. "Joder, fue un momento muy especial. Meter un gol en un derbi, en semis de Copa y dar la victoria al equipo... fue muy especial. Siempre lo tengo ahí, eso es ya pasado, pero es algo muy bonito y esperemos que se vuelva a repetir".

La competencia en la medular txuri urdin. "Sabemos la competencia que hay, muy buenos jugadores en todas las posiciones y en el medio sobre todo. El míster está rotando mucho y todos estamos respondiendo".

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¿Quién es el favorito para el derbi vasco del próximo domingo? "No hay favoritos, es un derbi, sabemos que tipo de partido es. Ellos, aunque jueguen Copa, van a salir muy motivados como nosotros".

El posible sorpasso al Real Betis y los puestos Champions en la clasificación. "Conseguir tres puntos te suman en la clasificación, estamos quintos y tenemos a los de arriba cerquita. Queremos mantener eso y seguir con la buena dinámica".