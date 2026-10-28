Desvelan las primeras votaciones del Balón de Oro: Lamine Yamal, el más perjudicado

Alberto Cercós García 28 OCT 2026 - 08:18h.

Las primeras votaciones confirman que Lamine Yamal fue de los más perjudicados

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Lamine Yamal volvió a quedarse a las puertas de conquistar el Balón de Oro. El delantero del FC Barcelona terminó tercero en la votación de 2026, por detrás de Harry Kane y Kylian Mbappé, y tuvo que conformarse con su tercer Trofeo Kopa consecutivo. Sin embargo, las explicaciones ofrecidas por Vincent Garcia, redactor jefe de France Football, han puesto sobre la mesa uno de los factores que pudo perjudicar seriamente la candidatura del azulgrana: el reparto de votos entre varios futbolistas españoles.

"Creo que, efectivamente, en la selección española campeona del mundo ha habido un reparto de votos entre Rodri y Lamine Yamal. Creo que Rodri le ha restado votos a Lamine Yamal en esta votación", explicó Garcia. Una circunstancia que pudo resultar determinante para el atacante culé, que aspiraba a convertirse en el ganador más joven de la historia del galardón. El centrocampista del Manchester City terminó cuarto, justo por detrás de Lamine, mientras que Fabián Ruiz se coló en el décimo puesto y Marc Cucurella acabó decimoctavo.

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La media alejó a Lamine Yamal de su primer Balón de Oro

El problema para Yamal fue que el éxito colectivo de España multiplicó las alternativas para los miembros del jurado. En lugar de concentrar el apoyo en una sola candidatura, los votos se repartieron entre varios internacionales que también firmaron una temporada destacada. "Ha habido bastante dispersión de votos entre los españoles. Además, es que España destacó como un bloque. Por esta razón les ha resultado difícil señalar una actuación individual por encima del resto", añadió el responsable de la revista francesa. A ello se suma que los periodistas de Australia y Colombia dejaron al extremo del Barça fuera de sus tres primeros puestos -quinto y sexto respectivamente-, un nuevo ejemplo de cómo la candidatura del español no convenció por igual a todos los miembros del jurado.

La explicación deja una lectura especialmente amarga para Lamine, que contaba con argumentos para pelear por el premio, pero vio cómo parte del respaldo a los campeones del mundo se distribuía entre sus propios compañeros. Mientras tanto, la batalla por el primer puesto también estuvo mucho más ajustada de lo esperado: Garcia reconoció que Mbappé lideró durante buena parte de la votación, antes de que Kane remontara en los últimos días. El inglés acabó levantando el Balón de Oro y el barcelonista tuvo que conformarse con el tercer puesto. Esta vez, el talento no le bastó para llevarse el premio grande.