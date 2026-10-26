Javi Rayo 26 OCT 2026 - 22:12h.

Al futbolista del FC Barcelona no se le vio del todo contento

Todos los ganadores del Balón de Oro 2026: Lamine Yamal, premio Kopa al mejor joven

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Lamine Yamal y Thierry Henry han protagonizado el momento más divertido de la Gala del Balón de Oro. El futbolista del FC Barcelona fue el primero en subir al estrado para recoger un premio... pero no era el que él esperaba. Por tercera ocasión, el internacional español se llevó el trofeo Kopa, el galardón que condecora al mejor jugador joven de la temporada.

Lamine Yamal se vuelve a llevar el trofeo Kopa

Al canterano azulgrana no se le vio del todo contento y Thierry Henry no tardó en captarlo. En su breve discurso, Lamine Yamal dijo que este trofeo tenía que haber sido para Pau Cubarsí por su gran temporada con el FC Barcelona y la Selección Española. "¿Este trofeo no era el que querías recoger?", le soltó el exjugador del FC Barcelona. Lamine encajó la broma con deportividad y volvió a decir que era un premio que debía haber recibido Cubarsí. Inés García y el padre de Lamine, que se encontraban en el patio de butacas, no pudieron evitar reírse, al igual que hicieron todos los asistentes a la gala.