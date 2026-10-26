Juan Pérez 26 OCT 2026 - 15:30h.

Le da valor al enfoque ofensivo desde la alineación titular

Los dos fichajes del Real Madrid que quedan señalados por Mourinho

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La puesta en escena del Real Madrid en el Clásico es el punto de partida de Manu Carreño en ElDesmarque para colocarlo como el ganador de la noche por encima del propio Kylian Mbappé. El presentador afirma que a pesar de que el francés ganó todos los duelos y fue más decisivo que Lamine Yamal, "ayer fue superior Mourinho a Hansi Flick, desde la alineación mandó un mensaje de ir a por el partido", y eso lo fue todo a la postre. Más allá de los nombres propios en el césped, el portugués sorprendió al técnico alemán y sin duda es el que sale más reforzado de una victoria que aprieta aún más LALIGA.