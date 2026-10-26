Competicion:
Las razones de Manu Carreño para respaldar al ganador del Clásico: "Mourinho es el gran triunfador"
Le da valor al enfoque ofensivo desde la alineación titular
Los dos fichajes del Real Madrid que quedan señalados por Mourinho
La puesta en escena del Real Madrid en el Clásico es el punto de partida de Manu Carreño en ElDesmarque para colocarlo como el ganador de la noche por encima del propio Kylian Mbappé. El presentador afirma que a pesar de que el francés ganó todos los duelos y fue más decisivo que Lamine Yamal, "ayer fue superior Mourinho a Hansi Flick, desde la alineación mandó un mensaje de ir a por el partido", y eso lo fue todo a la postre. Más allá de los nombres propios en el césped, el portugués sorprendió al técnico alemán y sin duda es el que sale más reforzado de una victoria que aprieta aún más LALIGA.