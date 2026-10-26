Ninguno fue titular en el triunfo del Real Madrid en el Clásico

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El Real Madrid asaltó el Camp Nou a base de solidez, disciplina y cierto sentido común. Tras un inicio de temporada plagado de dudas desde el punto de vista futbolístico, José Mourinho empieza a dar con la tecla y empieza a tomar decisiones importantes en beneficio del equipo. Una de ellas es la de recolocar a Fede Valverde de lateral, algo que hasta hace apenas un año el propio jugador no veía con buenos ojos.

Comprobado una y mil veces que su rendimiento en la medular, especialmente con Tchoauméni, estaba lejos de ser el indicado, Mourinho ha acabado desplazando estas últimas semanas al uruguayo al costado diestro. Allí muestra su solidez, su recorrido, su capacidad de llegada al área contraria. Suma tres partidos consecutivos jugando en esa demarcación, ante Sevilla, Leipzig y Barcelona. Y eso significa, a su vez, que ni Dumfries ni Alexander-Arnold han conseguido convencer al entrenador.

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Los dos fichajes del Real Madrid señalados por Mourinho

La titularidad de Valverde en el costado derecho deja retratados a los dos futbolistas que han llegado en los últimos meses para ocupar esa demarcación. El último en hacer fue Denzel Dumfries, por quien el Real Madrid pagó 20 millones de euros el pasado mes de julio. El neerlandés arrancó el curso como titular y suma 596 minutos en este inicio de temporada, pero ha perdido algo de protagonismo en las últimas semanas ante la irrupción de Federico en su posición. No ha cometido grandes errores en sus participaciones, pero tampoco ha mostrado ni solidez en defensa ni demasiada proyección en ataque.

Aún más señalado queda Trent Alexander-Arnold, que aterrizó en el Santiago Bernabéu en junio de 2025 a cambio de 10 millones de euros pese a que quedaba libre dos semanas después con el único objetivo de disputar el Mundial de Clubes. El pasado curso dejó más dudas que certezas, especialmente a nivel defensivo, y en este inicio de temporada ha terminado de disiparse: sólo 345 minutos en 13 partidos y sólo cuatro titularidades. Sin minutos ante la Roma, sin minutos ante el Leipzig, sin minutos ante el Sevilla y entrando al Clásico en el tiempo añadido.

Falta por ver cómo gestionará Mourinho el costado derecho en los próximos partidos. Valverde parece la pieza más fiable y Dumfries la alternativa, lo que dejaría en una situación delicada a Trent. A su vez, Bernardo Silva podría ganar peso en un centro del campo con poca luz semanas atrás. El técnico está tomando sus primeras decisiones importantes tras varias semanas de pruebas. E irremediablemente, ya salen los primeros señalados.