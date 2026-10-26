Redacción ElDesmarque 26 OCT 2026 - 11:42h.

El francés celebró con mucha liberación su gran jugada en el 1-2

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La resaca del FC Barcelona - Real Madrid está centrándose en lo futbolístico, aunque hay varios asuntos de debate entre aficionados de ambos equipos. Más allá del gran trabajo colectivo del equipo de José Mourinho y los problemas en defensa del conjunto de Hansi Flick, una imagen de Eduardo Camavinga está dando que hablar.

Las redes denuncian una agresión a Camavinga en El Clásico

En una imágenes publicadas en DAZN, y con un plano distinto al que ofreció la realización del encuentro, centenares de aficionados blancos están haciéndose eco de una agresión al centrocampista francés mientras celebraban el 1-2 de Kylian Mbappé. En ese tanto, la participación de Camavinga fue vital y así se lo agradeció el equipo marchándose hacia él en plena celebración.

Justo en ese momento, y a escasa distancia de una de las gradas del Camp Nou, en las citadas imágenes se puede apreciar el golpeo con una bandera por parte de un aficionado presente en el feudo azulgrana. Las imágenes han generado un profundo malestar entre los aficionados del Real Madrid.

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Estos son algunos de los muchos ejemplos que pueden apreciarse en redes:

Mbappé, el líder del Real Madrid, apela al colectivo

El francés Kylian Mbappé, autor de los dos goles en el triunfo del Real Madrid ante el Barcelona (1-2), dijo que la de este domingo fue "una victoria de equipo" y se mostró feliz por haber alcanzado los cien tantos con la camiseta blanca.

"Es una victoria de equipo. El protagonista del partido es el equipo y el grupo, porque sabíamos que teníamos que hacer un partido de hombres, pero también un partido de equipo. Nos preparamos bien en los últimos partidos porque ganamos y jugamos bien", dijo en declaraciones a Real Madrid TV.

"Veníamos con buena mentalidad y hoy hemos sacado todo lo que tenemos. Hemos tenido un momento difícil en el partido y otro que dominamos. Al final, ganar y estar todavía en la Liga es algo muy importante para nosotros, pero hay que seguir. Sabemos que es un gran partido, pero cuenta como tres puntos y hay que obtener muchos para ganar la Liga", agregó.

Mbappé llegó a los 100 goles con el Real Madrid y dijo: "Estoy muy feliz. Todo el mundo sabe que me gusta meter goles y ayudar al equipo con eso. Pero pienso que hoy esto es únicamente un detalle, porque lo más importante es la victoria del equipo y como grupo. Esta victoria va a dar mucha confianza al grupo y habrá muchos goles más, por lo que no es muy importante".

"Si queremos esperar cosas este año tenemos que hacerlas en grupo y en equipo porque la calidad está aquí. Cuando tú ves los jugadores que están aquí, el que dice que no hay calidad es un mentiroso. Pero tenemos que hacer todo como equipo y como grupo porque es así como vamos a conseguir las cosas que queremos conseguir", dijo.