Fran Duarte Madrid, 26 OCT 2026 - 11:28h.

Frustración, autocrítica y resignación: el barcelonismo reacciona a la caída en el Clásico

Hansi Flick justifica la falta de frescura del FC Barcelona por los viajes: "Parece una excusa pero es verdad"

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La salida del Camp Nou tras el pitido final reflejó una mezcla palpable de decepción y realismo entre los seguidores del FC Barcelona. La derrota por 1-2 ante el Real Madrid dejó un ambiente amargo en los aledaños del estadio, donde los aficionados compartieron sus impresiones frente a los micrófonos.