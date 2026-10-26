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La afición del Barça señala a la defensa tras perder el Clásico: "Son unas margaritas"

La afición del Barça señala a la defensa tras perder el Clásico: "Son unas margaritas"
Un aficionado del Barça saliendo del Camp Nou tras el Clásico. ElDesmarque
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La salida del Camp Nou tras el pitido final reflejó una mezcla palpable de decepción y realismo entre los seguidores del FC Barcelona. La derrota por 1-2 ante el Real Madrid dejó un ambiente amargo en los aledaños del estadio, donde los aficionados compartieron sus impresiones frente a los micrófonos.

Entre las opiniones recogidas, varios seguidores calificaron el desenlace de "dramático" y lamentaron la falta de contundencia defensiva del conjunto azulgrana, señalando que faltó agresividad y orden atrás frente a un Madrid pragmático. Otros hinchas apuntaron a la suerte del rival y a su planteamiento cerrado, mientras que algunos aficionados más veteranos y analíticos asumieron el tropiezo con serenidad, destacando el buen cerrojo defensivo de los blancos, el arbitraje igualado y la necesidad de mirar hacia adelante para pelear el campeonato de Liga. Puedes ver la encuesta completa en el vídeo superior.

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