Fran Fuentes 25 OCT 2026 - 23:08h.

El conjunto blanco vence al líder y recorta distancias con el Atlético de Madrid

Cambio anticipado en El Clásico, Xavi Espart se retira lesionado en la primera mitad

Compartir







El Real Madrid derrotó este domingo al FC Barcelona (1-2) en la décima jornada de LALIGA EA SPORTS con un doblete de Kylian Mbappé, que neutralizó el tanto del barcelonista Raphinha.

El partido comenzó con dominio adverso y ocasiones para ambos equipos. Los de Hansi Flick movieron bien el balón, pero el conjunto blanco estuvo bien plantado sobre el césped del Camp Nou. Pese a todo, los blaugranas dispusieron de ocasiones de peligro, con Anthony Gordon apareciendo mucho por zonas interiores y sendos tiros de Raphinha, Fermín López y Lamine Yamal que o bien no encontraron portería, o bien se encontraron con Andryi Lunin bajo palos. Los barcelonistas, además, sufrieron la lesión de Xavi Espart a la media hora de juego.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno del FC Barcelona en su derrota ante el Real Madrid en El Clásico con un Lamine Yamal perdido

Por su parte, el Real Madrid también gozó de alguna ocasión de peligro, especialmente al contragolpe. Kylian Mbappé, Yan Diomande o Arda Güler, de media distancia, también probaron a Joan García. Sin embargo, sería el delantero francés, de rebote, quien aprovecharía un intento de despeje de Gerard Martín para adelantar al conjunto blanco en el minuto 41 de partido.

Ya en la segunda parte, el Real Madrid acumuló alguna llegada con Jude Bellingham conduciendo al contragolpe. El Barça tuvo algún conato de ocasión, pero la defensa madridista abortó bien en los primeros minutos. El conjunto blanco pidió una posible falta de Joao Cancelo sobre Diomande, en una situación en la que le clavó los tacos en el gemelo. Sin embargo, desde el VAR decidieron no revisar la acción.

PUEDE INTERESARTE El uno por uno y las notas del Real Madrid en el Clásico: Mbappé y Bellingham brillan y Cucurella se come a Lamine Yamal

En el minuto 61, una acción de córner acabó con Raphinha recibiendo en solitario dentro del área y cruzó un remate que Lunin llegó a tocar, pero no acertó a repeler y logró empatar el partido.

Poco después sucedieron las dos polémicas del encuentro. La primera de ellas fue el pisotón de Joao Cancelo sobre Yan Diomande en el gemelo, en una acción que el árbitro no advirtió como punible y que el VAR tampoco consideró que Juan Martínez Munuera debiera acudir a revisarlo. Instantes después, Kylian Mbappé reclamaba mano de Alejandro Balde en el área del FC Barcelona, aunque parecía insuficiente para ser castigado como penalti.

El gol del triunfo madridista llegó en el minuto 87 de partido, tras una acción de Eduardo Camavinga en la que evadió a Pau Cubarsí dentro del área, puso el balón atrás con la pierna derecha y Kylian Mbappé empujó a gol con la portería vacía.

El triunfo del Madrid aprieta la lucha por el liderato y la Champions

Así las cosas, el triunfo del Real Madrid aprieta la lucha por el liderato de LALIGA tras imponerse al FC Barcelona en El Clásico. El conjunto blanco suma 24 puntos y se sitúa tercero, a tres del equipo azulgrana, que continúa al frente con 27, y a uno del Atlético de Madrid, segundo con 25. La victoria madridista comprime la pelea por el título tras las diez primeras jornadas.

Por detrás, el Real Betis se mantiene cuarto con 20 puntos, seguido de la Real Sociedad, que acumula 19. Ambos equipos ocupan las dos primeras posiciones de acceso a la Champions League, aunque el Sevilla podría recortar distancias este lunes. El conjunto hispalense, sexto con 14 puntos y un partido menos, recibirá a Osasuna con la posibilidad de alcanzar los 17 si consigue la victoria.