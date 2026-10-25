Uno por uno del FC Barcelona en su derrota ante el Real Madrid en El Clásico con un Lamine Yamal perdido

Alberto Cercós García 25 OCT 2026 - 23:03h.

La derrota del FC Barcelona deja un señalado y varios nombres cuestionados

Xavi Espart, lesionado durante El Clásico

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El Clásico se tiñó de blanco en el Camp Nou. El Real Madrid se llevó la victoria por 1-2 ante un FC Barcelona que fue de más a menos y terminó pagando sus errores en una noche de máxima tensión. Los blancos golpearon primero, los azulgranas reaccionaron para meterse de nuevo en el partido, pero el empuje no fue suficiente para evitar el desenlace. El equipo madridista supo competir en los momentos decisivos y se llevó tres puntos de oro, dejando al Barça con mucho que corregir tras una derrota dolorosa ante su eterno rival.

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Las notas del FC Barcelona en El Clásico

Joan García: 6. Seguro. Respondió cuando le tocó intervenir y evitó que el Madrid ampliara su ventaja antes de que el partido se complicase todavía más. Poco pudo hacer en los dos goles de Kylian Mbappé.

Respondió cuando le tocó intervenir y evitó que el Madrid ampliara su ventaja antes de que el partido se complicase todavía más. Poco pudo hacer en los dos goles de Kylian Mbappé. Xavi Espart: 5. Lesionado. El lateral tuvo que marcharse a la media hora por molestias. Hasta entonces cumplió aguantando las embestidas de Yan Diomande por su lado y ayudando a Lamine Yamal en ataque.

El lateral tuvo que marcharse a la media hora por molestias. Hasta entonces cumplió aguantando las embestidas de Yan Diomande por su lado y ayudando a Lamine Yamal en ataque. Pau Cubarsí: 5. Exigido. Le faltó mayor contundencia para frenar las transiciones blancas y evitar que el equipo sufriera tanto.

Le faltó mayor contundencia para frenar las transiciones blancas y evitar que el equipo sufriera tanto. Gerard Martín: 4. Señalado. Quedó marcado por su intervención en la jugada del 0-1, cuando su despeje acabó favoreciendo el gol de Mbappé. Un error que pesó demasiado.

Quedó marcado por su intervención en la jugada del 0-1, cuando su despeje acabó favoreciendo el gol de Mbappé. Un error que pesó demasiado. Joao Cancelo: 6. Ofensivo. Buscó profundidad por la banda y trató de aportar soluciones cuando al Barça le costaba encontrar espacios.

Buscó profundidad por la banda y trató de aportar soluciones cuando al Barça le costaba encontrar espacios. Rodri Hernández: 5. Superado. Le costó gobernar el centro del campo ante la presión y las salidas rápidas del Madrid. El Barça tuvo fases de posesión, pero no siempre encontró en él la pausa necesaria.

Le costó gobernar el centro del campo ante la presión y las salidas rápidas del Madrid. El Barça tuvo fases de posesión, pero no siempre encontró en él la pausa necesaria. Pedri González: 7. Asistente. De los futbolistas que mejor entendió lo que necesitaba el Barça con balón. Encontró el pase que permitió a Raphinha empatar el encuentro y trató de darle sentido al juego azulgrana.

De los futbolistas que mejor entendió lo que necesitaba el Barça con balón. Encontró el pase que permitió a Raphinha empatar el encuentro y trató de darle sentido al juego azulgrana. Fermín López: 6. Intermitente. Dejó detalles de su energía habitual, buscando acelerar las jugadas y probar fortuna desde fuera del área, aunque le faltó continuidad.

Dejó detalles de su energía habitual, buscando acelerar las jugadas y probar fortuna desde fuera del área, aunque le faltó continuidad. Anthony Gordon: 6. Vertical. Fue uno de los jugadores que más intentó agitar el ataque azulgrana, encarando por banda y buscando portería cuando encontró espacios.

Fue uno de los jugadores que más intentó agitar el ataque azulgrana, encarando por banda y buscando portería cuando encontró espacios. Raphinha: 7'5. Decisivo. Después de desperdiciar alguna ocasión en la primera mitad, apareció tras el descanso para marcar el gol del empate y meter de nuevo al Barça en el Clásico

Después de desperdiciar alguna ocasión en la primera mitad, apareció tras el descanso para marcar el gol del empate y meter de nuevo al Barça en el Clásico Lamine Yamal: 6. Perdido. Lo intentó desde la derecha, buscó el uno contra uno y fue ganando protagonismo con el paso de los minutos. Le faltó, eso sí, mayor precisión en los metros finales.

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