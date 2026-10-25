Juan Pérez 25 OCT 2026 - 19:53h.

Ataja a su representante y amplía la lista de pretendientes pasados además del Barça

Edin Terzic se enganchó con el cuarto árbitro tras permitirle protestar a Bordalás: "Dos criterios diferentes"

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La tranquilizadora paliza del Athletic al Getafe deja un escenario perfecto para desactivar una de las bombas más sonadas en los últimos años en el conjunto rojiblanco. Las declaraciones de Félix Tainta sobre su representado, Nico Williams, han traído de cabeza al bloque, al jugador y hasta al propio Edin Terzic en rueda de prensa, pero el extremo izquierdo ha aprovechado el oleaje a favor para explicar su versión de los hechos.

El respaldo de Iñaki Williams a Nico hace unos días solo era el blindaje inicial de la familia antes de ponerse por primera vez delante del micrófono para aclarar por qué un representante ha dejado en evidencia a su futbolista ante su afición actual. Eso sucedió entre Tainta y Nico, pero la respuesta del campeón del mundo es clara y evidente: Athletic, Athletic y Athletic por más que aparezcan los dos últimos finalistas de Champions League o el Barça a reclamar sus derechos.

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Nico Williams tenía ensañada su respuesta para cuando le preguntaran qué opina de todo lo que ha sucedido alrededor en estos días. Félix Tainta aclaró hace unos días que el fichaje del internacional no se dio por un problema deportivo y que el jugador quería salir para crecer porque el Athletic tiene sus limitaciones, palabras muy duras que han dolido y que el jugador ahora limpia por completo.

Lo primero que hace Nico es respaldar las palabras de Iñaki cuando le defendió: "Mi hermano fue bastante claro con lo que dijo, es un poco difícil cuando tu nombre siempre está envuelto en ese tipo de cosas. Félix se equivocó, las palabras que dijo no fueron acertadas. Las cosas no creo que fuesen así, yo tengo una madre, un padre y un hermano y la decisión final la tomo allí", aclara.

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Tan claro es en su respuesta, que incluso da nombres de equipos que lo querían además del Barça: "Entiendo que a la gente le hayan molestado esas declaraciones, pero mi intención de estar aquí no se puede poner en duda, porque yo soy el que tomo la decisión y nadie me pone una pistola en la cabeza para decidir. Tenía infinidad de equipos en Europa, por ejemplo el PSG o el Arsenal, al final solo se habla del Barça y dije a todos que no por estar aquí. La gente puede decir cualquier cosa, pero yo estoy tranquilo y espero que la gente lo entienda", explica.

El razonamiento de Nico Williams es que su decisión quedó en casa, lejos de lo que pensaba su representante. Que él, su hermano y sus padres son los que se unieron para elegir su camino más allá de lo que pensaba Tainta: "Él lo ve desde su punto de vista, pero los que decidimos somos yo, mi hermano y la familia porque me apoyo mucho en ellos. Lo que pasa en casa solo lo sabemos los tres", apunta.

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Y desde ahí, su amor por el Athletic es claro: Yo nunca he dudado de estar aquí, he tenido infinidad de ofertas tanto este verano como los dos anteriores, y he podido marcharme pero siempre he tenido claro que quería seguir aquí, por eso estoy aquí. Trato de hacer lo mejor en el campo, disfrutar en el Athletic que es lo que importa", finaliza. Un capítulo más que se lee con facilidad tras la victoria ante el Getafe, necesaria para dar el paso y aclarar la situación.