Fran Fuentes 25 OCT 2026 - 17:46h.

El madrileño lesionó al de Zarautz en un lance del juego hacetres años, y la afición del Athletic no olvida

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Al acabar el partido entre el Athletic Club y el Getafe CF, saldado con triunfo zurigorri por cuatro goles a cero, Dani Carvajal y Yuri Berchiche se han fundido en un abrazo y han conversado brevemente, con visibles gestos de cariño y comprensión entre los dos veteranos laterales. Una imagen que recuerda al episodio que ambos vivieron hace ya más de tres años, pero que San Mamés todavía no olvida, y así se lo ha hecho saber al exjugador del Real Madrid, con pitos y abucheos cada vez que tocaba la pelota.

Para encontrar el origen de estos reproches hay que remontarse al 4 de junio de 2023. Aquel día, el Real Madrid y el Athletic se enfrentaron en el Santiago Bernabéu en la jornada final de LALIGA 2022/23, en un choque que acabó 1-1. En el tramo final del partido, Carvajal golpeó a Yuri Berchiche con una entrada que provocó una lesión de gravedad en el futbolista rojiblanco, que sufrió una fractura en la parte superior del peroné derecho.

La decisión arbitral también alimentó el malestar del entorno athleticzale. Isidro Díaz de Mera Escuderos mostró tarjeta amarilla al defensa madridista por la acción, sin que el VAR considerase necesario intervenir para revisar la jugada. Yuri tuvo que retirarse del terreno de juego y, al haber agotado todos sus cambios, el Athletic terminó el encuentro con un jugador menos.

El paso del tiempo no ha borrado aquella acción de la memoria de San Mamés. La presencia de Carvajal en Bilbao, esta vez defendiendo la camiseta del Getafe, ha reavivado el recuerdo y se ha traducido en una clara respuesta de la grada cada vez que el futbolista ha intervenido en el partido. Sin embargo, no parecen existir rencillas personales entre el madrileño y Yuri Berchiche, entendiendo ambos que se trata de una acción de fútbol y que ya ha pasado el suficiente tiempo como para seguir teniéndola guardada.