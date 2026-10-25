Joaquín Anduro 25 OCT 2026 - 14:01h.

Ángel Torres resta importancia a la rajada de Bordalás tras el Getafe-Lugano

José Bordalás desvela su charla con Ángel Torres tras la polémica en el Getafe: "Sabe perfectamente por qué lo hice"

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El Getafe vuelve a la acción este domingo en San Mamés frente al Athletic tras una semana marcada por la dura derrota por 2-5 ante el Lugano y la rajada posterior de José Bordalás contra todos los estamentos del club. El propio técnico ya restó importancia a sus palabras después de su reunión con Ángel Torres en el entrenamiento de este sábado y el presidente azulón, que ha confirmado que sigue buscando fichajes, también ha reconocido en DAZN, en la previa del choque en Bilbao, que estas cosas suelen pasar en cualquier familia.

Ángel Torres, antes del Athletic-Getafe sobre la pelea con Bordalás

Conversación con Bordalás: "Como todo el mundo dice, el Getafe es una familia y en las familias suelen pasar estas cosas. Algunas veces se nos va la olla, a mí el primero, pero no pasa nada. Lo que hay que hacer es confiar en el entrenador, en la plantilla, en todo el mundo y en el gran estadio que estamos haciendo. Eso es lo importante. El partido de hoy es muy importante para salir de ahí abajo y no le daría más importancia. La prensa cumplís con vuestra obligación, yo lo entiendo y sacáis un mundo de algo que para mí conociendo al entrenador y todo no le doy más importancia".

A quién se dirigía Bordalás: "Yo me preocupo bastante poco. Veo lo que ha ocurrido, hablamos los dos por teléfono primero porque le llamé y luego ayer fui al entrenamiento a ver a los chavales, que es lo que más me preocupa, que nadie se sienta afectado ni perjudicado. Creo que no tiene más importancia. Si somos una familia, lo somos para todo y en las familias también se enfadan".

Más fichajes tras Carvajal: "Las lesiones nos han matado, sobre todo la de Uche y no somos capaces de encontrar. Estamos viendo qué hay en el mercado y, si encontramos algo que mejore lo que tenemos, que no es fácil, traeremos algo y, si no, esperaremos hasta enero a ver qué pasa. Ahora lo que hay que hacer es empezar a puntuar y en Europa recuperar el patinazo del otro día, que se puso todo el mundo nervioso porque no estamos acostumbrados a que nos metan cinco en casa pero hay que acostumbrarnos hasta a eso, a perder".