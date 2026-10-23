Joaquín Anduro 23 OCT 2026 - 15:14h.

Mojica quiere pasar página tras el incendio por la derrota del Getafe ante el Lugano

José Bordalás explota y destapa las razones que le alejaron del Sevilla

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El Getafe vive un incendio después de la dura derrota por 2-5 ante el Lugano en la Conference League y la rajada histórica de José Bordalás tras el encuentro criticando la planificación del club mientras Ángel Torres le abre la puerta de salida si no se siente a gusto. A la discusión, que no es la primera, entre entrenador y presidente se ha sumado el vestuario, con Johan Mojica como portavoz, pidiendo paz entre todas las partes por el bien del equipo.

A su salida del entrenamiento de este viernes, el colombiano ha hablado para los medios allí presentes reclamando que vayan todos a una para poder cumplir con los objetivos que todos desean: "Yo no quiero generar problemas. Nosotros a lo que venimos aquí es a hacer nuestro trabajo dentro del terreno de juego. Creo que tenemos que mantenernos unidos, estamos con el míster y también con nosotros mismos como jugadores".

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"A partir de ahí, tenemos que generar un ambiente positivo y saber que lo de ayer es una enseñanza grande a que hay que dar una mejor presentación en todos los escenarios, tanto de local como de visitante", reflexionó Johan Mojica sobre la polémica que ha sacudido al conjunto azulón.

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Además, el lateral zurdo desveló que había habido charla con Bordalás ya en frío e incide en su mensaje de paz y unión para seguir la temporada: "Con el entrenador ya hemos hablado, son temas personales, pero lo que te puedo decir es que todo el mundo está en unión, que es lo que representa al Getafe, y así debemos mantenernos".

El cruce de declaraciones entre José Bordalás y Ángel Torres

Todo arrancó con la derrota del Getafe por 2-5 ante el Lugano con una rajada de Bordalás sobre sus propios futbolistas como pocas veces se recuerda en el fútbol: "No me quedo con nada. Estoy muy enfadado. No podemos encajar cinco goles y pensar que no pasa nada. Hemos cometido errores muy graves y la imagen de esta noche no la podemos permitir de ninguna manera. Lo venía avisando desde el mes de mayo, que iba a ser una temporada muy difícil con partidos cada tres días. Se ha demostrado que no tenemos plantilla para ello".

"La plantilla está descompensada, se ha demostrado y no aprovecho una derrota. No da para tres competiciones, no da ni para una. No es oportunismo, ya lo avisé. Esto es Primera División y hay que estar preparados para la Primera División. El Lugano sería de Segunda División en España y no se puede permitir que nos metan cinco goles. Hoy se ha podido demostrar por qué no hago cambios. Como entrenador no merezco esto", se quejó el técnico.

A esto ha respondido en la mañana de este viernes Ángel Torres señalándole a Bordalás la puerta de salida si siente que se le ha engañado desde la directiva: "Tenemos de las mejores plantillas que hemos tenido. No tengo nada que hablar. ¿De qué voy a hablar? Estamos en un país libre y cada uno dice lo que quiere. ¿Qué quiere que yo le haga? Él es así".

"El ha firmado porque ha querido. Es decir, de todas maneras, tiene la puerta libre. Si tan malos somos, pues qué le vamos a hacer, oye. Esto es el Getafe. Lo que no entiendo es qué hace aquí si está tan a disgusto y sabía ya que... Pero, hombre, decir que yo le he engañado... Hay que tener la cara como el cemento para decirme a mí después de 30 años. No lo engañé ni a él ni a nadie, pero bueno. Yo lo que te digo es que tiene que respetar a los futbolistas igual que los futbolistas le respetan a él", finalizó.