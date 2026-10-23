Pepe Jiménez Sevilla, 23 OCT 2026 - 10:51h.

El Sevilla sondeó su figura, pero su 'perfil' no encajaba con el momento del club

Nuevo palo de Bordalás a la dirección deportiva del Getafe: "Es un sinvivir, tenemos muy pocos efectivos"

Compartir







Hablar de José Bordalás como una de las opciones que tuvo (y que a buen seguro tendrá si es necesario) el Sevilla para su banquillo, es hablar de algo archiconocido por el seguidor blanquirrojo, hablar de la última del técnico del Getafe, a pesar de que apenas han pasado unas horas, podría ser también altamente conocido y unir estos dos momentos en la historia reciente de nuestro fútbol hace entender la razón por la que el entrenador nunca llegó al Sánchez-Pizjuán.

Porque en Nervión nadie puede ocultar que una de las opciones que Antonio Cordón tuvo en su mano para el banquillo de la pasada temporada fue José Bordalás. El técnico del Getafe estaba loco por venir al Sevilla y en el Sánchez-Pizjuán, principalmente sus aficionados, lo hubiesen firmado sin pensarlo. Pero se apostó por Matías Almeyda.

Habría razones deportivas, seguro; habría razones económicas, seguro; pero también hubo razones, según se desliza en la entidad, institucionales. En el Sevilla, en la dirección deportiva, entendían que Bordalás era una buena baza en lo deportivo, pero también entendían que, en la inestable situación institucional de la entidad y con la prácticamente inexistente economía para acudir al mercado, la bomba Bordalás podía explotarles en su propia cara.

Las palabras del técnico este pasado jueves tras caer ante el Lugano (2-5) no modifican en demasía el tono que ha usado el entrenador en otras comparecencias donde no ha dudado ni un segundo en cargar contra la dirección deportiva o contra el mismo Ángel Torres por la falta de recursos y en el Sevilla no estaban dispuestos a ello.

PUEDE INTERESARTE La policía pone en aviso a los jugadores de Betis y Sevilla al ser objetivos de una peligrosa banda

Desde la antigua dirección deportiva se insistía en que la valía del entrenador en lo deportivo no casaba con lo que supuestamente necesitaba el club, que no podía permitirse lavar trapos sucios fuera de casa. La unión era el camino que entendían necesario.

José Bordalás también 'escapó' mal en Valencia

La historia, además, no es nueva en El Coliseum. Sus disputas con Ángel Torres son más que conocidas e incluso en Valencia, donde llegó a la final de Copa, también escapó mal.

PUEDE INTERESARTE Posibles alineaciones del Sevilla FC y el CA Osasuna en la Jornada 10 de LALIGA

A pesar de llegar a la final de Copa (la última que ha disputado el Valencia CF) Pepe Bordalás salió por la puerta de atrás tras una rotura silenciosa pero fría con Anil Murthy y Peter Lim.

Bordalás rompió con el club y no cumplió su segundo año de contrato después de la frustración que le supuso un mercado invernal en el que perdió efectivos y las llegadas fueron insuficientes. Ya con una plantilla muy limitada para el inicio de temporada por culpa de Peter Lim, el técnico alicantino también perdió a Wass en invierno, que era titular indiscutible en el equipo. También salieron Jason, Piccini, Blanco, Manu Vallejo y Rivero. Como fichajes, llegaron Ilaix Moriba, Bryan Gil y Cömert. En el Valencia, por el contrario, le echaron en cara su insistencia en el fracasado refuerzo de Marcos André.

A partir de ese enero, todo se fue enfriando. Con el Valencia clasificado para la final de Copa, su equipo y él se dejaron ir. Acabaron como subcampeones y en LALIGA ya no remontaron y se quedaron fuera de Europa.

En Sevilla lo estudiaron, lo buscaron y analizaron. Nunca sabremos si deportivamente lo habría hecho mejor que Almeyda -es probable-, pero en el Sánchez-Pizjuán prefirieron no probar con él.