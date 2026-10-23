Alexis Sánchez 'se hunde' en Canadá: "No podemos cambiar todo para poner al famoso"
El chileno podría abandonar su equipo apenas meses después de llegar
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La aventura de Alexis Sánchez en Canadá podría acabar mucho antes de lo que se esperaba. El atacante ex del Sevilla se marchó al CF Montreal tras acabar su contrato en el Sánchez-Pizjuán y aunque su figura despertó un tremendo interés, la realidad es que no está siendo tan sencillo como esperaba. En la última cita, protagonista... negativo.
El chileno, que no ha anotado un solo gol en 13 encuentros disputados con su equipo, arrancó la final del Campeonato Canadiense desde el banquillo, observando y animando a sus compañeros. Lo que no esperaba el ex del Sevilla es que su equipo, que perdió en penaltis, tuviese que jugar prácticamente toda la cita con uno menos, situación que, según su entrenador, le dejó sin opciones de disputar algunos minutos.
Las cámaras televisivas captaron una pequeña conversación -un poco tensa- entre el entrenador y Alexis Sánchez, situación por la que fue cuestionado su técnico tras el encuentro.
"Si la cuestión es con respecto a Alexis, intenté ser creativo y ver cómo podía hacerlo entrar. No simplemente para hacerlo entrar, sino para que pudiera marcar la diferencia. Con 10 contra 11 fue un poco más difícil", decía antes de insistir en que "fue una decisión difícil de tomar, de hacer entrar uno por el otro. ¿Puede que yo hubiera podido tomarla? ¿Puede que eso hubiera funcionado? Nunca lo sabremos".
Ante la insistencia de los allí presentes, Eullaffroy -el técnico- continuó argumentando que "hubiera querido poder hacer entrar a Alexis en mejores condiciones. El plan no era jugar casi toda la segunda mitad con 10 contra 11. Era jugar 11 contra 11 y poder hacer entrar a Alexis en mejores condiciones. Pero, por desgracia, eso no fue posible".
"Jugador famoso o no, intentamos ver qué puede ofrecer en el campo. Estamos a 10 contra 11. No podemos cambiar todo solo para divertirnos y hacer jugar al jugador famoso. Es mi responsabilidad", sentenciaba respecto a un asunto que podría acabar con Alexis Sánchez marchándose de Canadá a principios de enero, ya que desde su país hablan de una rescisión inmediata tras este choque.