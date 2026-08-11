Basilio García Sevilla, 11 AGO 2026 - 23:40h.

El delantero chileno ficha por el CF Montreal de la Major League Soccer

Todos los puntos que Alexis Sánchez le ha dado al Sevilla esta temporada

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Poco a poco, los jugadores que pertenecieron al Sevilla FC en la pasada temporada y que acabaron contrato el 30 de junio van encontrando destino. Si la semana pasada se firmó el contrato de Orjan Nyland para su regreso al RB Leipzig, este martes se ha confirmado el fichaje de uno de los héroes de la permanencia de la pasada temporada. Alexis Sánchez jugará en un fútbol tan emergente como el norteamericano.

En concreto, el chileno se ha comprometido por una temporada con el CF Montreal, equipo canadiense que disputa la Major League Soccer norteamericana al que llega como agente libre. Tras rechazar la propuesta de renovación a la baja que le hizo el Sevilla, Alexis Sánchez ha estado intentando encontrar un club europeo para seguir compitiendo al máximo nivel, pero finalmente se ha acabado marchando a Norteamérica para jugar en el actual penúltimo de la Conferencia Este. El club podrá ejecutar una opción para ampliar su contrato un año más, hasta la 2027/28.

"Estoy muy feliz de unirme al CF Montréal y asumir este nuevo reto. Agradezco al club la confianza que han depositado en mí y estoy ansioso por poner mi experiencia al servicio de nuestros objetivos y crear momentos memorables para nuestra afición. Estoy aquí para darlo todo por el Club y por esta ciudad”, afirmaba el propio Alexis en la noticia de su fichaje por la franquicia canadiense.

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La aportación de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez llegó al Sevilla como fichaje de última hora del mercado veraniego de 2025 tras desvincularse del Udinese italiano, y con su experiencia contribuyó a dejar al club en LALIGA EA SPORTS una temporada más. Marcó cuatro goles y dio dos asistencias en 30 partidos en todas las competiciones, pero su aportación fue especialmente valiosa cuando el equipo tuvo que fajarse y evitar el descenso en las últimas jornadas.

Ahora, tras pasar por clubes de fuste europeo como el FC Barcelona, el Arsenal, el Manchester United o el Inter de Milán, vuelve a América a sus 37 años, con la intención de seguir sumando experiencias de competición al más alto nivel.