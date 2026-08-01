Basilio García Sevilla, 01 AGO 2026 - 20:52h.

Vuelve al RB Leipzig alemán, el club del que le fichó el Sevilla

Nyland se despide de Sevilla mientras busca equipo: "Hogar"

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Los caminos del fútbol son inescrutables, y una de las carreras más variopintas que se recuerdan es la de Orjan Nyland. El portero noruego acabó contrato el pasado 30 de junio con el Sevilla FC después de tres temporadas, en una fecha en la que estaba inmerso en su mejor etapa como futbolista profesional.

Nyland, ya sin equipo, cuajó con Noruega un Mundial excepcional, siendo una de las piezas clave para que los nórdicos llegaran a los cuartos de final, especialmente por una actuación memorable ante Brasil en la ronda de octavos. Ante Inglaterra en cuartos también estaba cuajando un gran partido, aunque no estuvo del todo fino en la jugada que propició el segundo gol de Bellingham en Miami.

Con todo, su buena actuación en Norteamérica le puso en el escaparate y estaba claro que no le iban a faltar opciones, pero no deja de ser sorprendente el club que le ha fichado apenas unos días después de pasar por la capital hispalense para despedirse de su casa.

El RB Leipzig, a falta de oficialidad, será el nuevo equipo de Nyland. Se trata del equipo en el que jugó la última temporada antes de recalar en el Sevilla, pero su protagonismo fue nulo y acabó saliendo destino a Nervión sin coste alguno. En su temporada en el este de Alemania apenas jugó tres partidos, dos de la Bundesliga y uno de la Copa de Alemania, de la que se proclamó campeón, los tres saldados con victoria.

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La salida de Péter Gulácsi, que está a punto de firmar por el Villarreal, le ha abierto la puerta de nuevo del tercer clasificado de la última Bundesliga, con el que jugará la próxima edición de la UEFA Champions League. Precisamente, Nyland estuvo a la sombra del húngaro en su año en Leipzig, pero se espera que en las próximas horas ocupe el lugar que ha dejado libre en la concentración que el equipo de Martín Demichelis ha comenzado este sábado en Austria.

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La carrera de Nyland

El exsevillista, formado en el Hodd, debutó como profesional en ese club en 2011, fichó en 2013 por el Molde y se marchó de Noruega en 2015 para jugar en el Ingolstadt 04 alemán, en el que militó tres temporadas antes de ser traspasado al Aston Villa inglés en el verano de 2018.

En Inglaterra, además de por el club de Birmingham pasó por el Norwich, el Bournemouth y el Reading, y cumplió su primera etapa en el RB Leipzig en la temporada 22/23.

Orjan Nyland llegó al Sevilla en agosto de 2023 para suplir al marroquí Yassine Bono, traspasado al fútbol árabe, y fue titular en las dos primeras campañas en el conjunto hispalense, en las que disputó respectivamente 28 y 31 encuentros oficiales, antes de que el griego Odysseas Vlachodimos lo relegase al banquillo la pasada temporada, en la que jugó apenas siete partidos.