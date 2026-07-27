Basilio García Sevilla, 27 JUL 2026 - 12:03h.

El portero noruego no tiene definido su futuro y ultima su mudanza de la capital hispalense

Las lágrimas de Nyland con su familia tras pasar de héroe a villano con Noruega

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Orjan Nyland ha sido, sin lugar a dudas, uno de los mejores porteros del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Tras una temporada prácticamente en blanco, llegó aún como jugador del Sevilla FC a la cita mundialista, y aunque su contrato expiró el 30 de junio, eso no fue impedimento para que ayudara a Noruega a cuajar la mejor Copa del Mundo de su historia, llegando a los cuartos de final tras eliminar a Brasil y cayendo en la prórroga ante Inglaterra.

Aunque Unai Simón recogió el Guante de Oro y el caboverdiano Vozinha entró en el once ideal de la FIFA, no son pocas las voces que hablan de Nyland como candidato a haber sido mejor portero del torneo. Su partido ante Brasil en octavos de final fue clave -junto al doblete de Haaland- para que los nórdicos pasaran a cuartos de final. Ante Inglaterra en cuartos también hizo paradas de mucho mérito, aunque no estuvo del todo afortunado en la jugada del gol de Bellingham nada más comenzar la prórroga que fue definitiva para apear a los nórdicos.

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Eliminado el 11 de julio en Miami, Nyland disfruta de un periodo vacacional en el que ha regresado a Sevilla para despedirse de la ciudad. El noruego ha compartido en sus redes sociales una imagen poco habitual de él, con el pelo suelto, un sombrero, publicándola en sus stories de Instagram junto a la canción 'La Mudanza', de Bad Bunny, por lo que no deja lugar a duda alguna.

“Últimos días en la bonita Sevilla. Por siempre agradecidos por los recuerdos creados aquí. Siempre sentiremos a Sevilla como un hogar para nuestra familia”, publicaba el portero, que a sus 35 años está sin equipo pero con muchas ganas de seguir en la élite y optar, por qué no, a jugar con Noruega la Eurocopa de 2028 que se jugará en Reino Unido e Irlanda.

El futuro de Nyland

El buen Mundial de Nyland le ha puesto en el escaparate, pero de momento no ha cerrado su fichaje por ninguno de los equipos que le pretenden. Se rumoreó que estaba muy cerca de fichar por el Feyenoord neerlandés, pero también ha surgido interés de equipos de ligas más fuertes como el Everton, de la Premier League, y el Stuttgart, de la Bundesliga. De momento, tres años después, el hombre que sustituyó a Bono con mayor o menor acierto se despide de una ciudad que no olvidará.