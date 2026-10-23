La policía pone en aviso a los jugadores de Betis y Sevilla al ser objetivos de una peligrosa banda

Alberto Cercós García 23 OCT 2026 - 09:18h.

Cristóbal Soria explica cuál es la delicada situación que viven los jugadores de Betis y Sevilla

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El brutal asalto sufrido por Sergio Rico y su familia en su vivienda de Sevilla ha encendido las alarmas en el fútbol sevillano. El portero y sus seres queridos vivieron momentos de enorme tensión el pasado lunes, cuando varios encapuchados irrumpieron en su casa. Sin embargo, el caso podría no ser un episodio aislado. Según ha desvelado el programa 'Vamos a ver' , la policía habría alertado a las plantillas del Sevilla FC y del Real Betis de que los futbolistas se encuentran en el punto de mira de una peligrosa banda organizada. Una información que ha llevado al plató Cristóbal Soria, colaborador del programa en cuestión, y que pone el foco en la seguridad de los jugadores de ambos equipos.

Según explicó Soria, se trataría de una banda que calificó como "bastante peligrosa de extranjeros", aunque su nacionalidad todavía no estaría confirmada. Los delincuentes tendrían como objetivo habitual a los futbolistas por el valor de los objetos que pueden encontrar en sus viviendas. Joyas, ropa de marca y, especialmente, dinero en efectivo estarían entre sus principales intereses. Una situación que aumenta la preocupación después de lo sucedido en casa de Sergio Rico, donde los asaltantes habrían conseguido llevarse diferentes pertenencias de valor mientras el guardameta y su familia se encontraban en el interior.

La policía se reúne con las plantillas del Sevilla y el Betis

La información aportada por Cristóbal Soria apunta a que la policía ya se habría reunido con integrantes de los primeros equipos del Sevilla y del Betis para advertirles del riesgo y ofrecerles recomendaciones ante posibles asaltos. Entre ellas, según relató el colaborador en 'Vamos a ver', estaría la posibilidad de dejar algo de dinero en efectivo y algunas joyas en la mesita de noche para intentar disuadir a los ladrones y evitar que la situación vaya a más. Una recomendación que refleja la preocupación por este tipo de robos y que llega en un momento especialmente delicado para Sergio Rico y su familia, todavía conmocionados por lo ocurrido.