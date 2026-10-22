Javi Rayo 22 OCT 2026 - 12:10h.

'Vamos a ver' ha desvelado nuevos detalles del suceso

Sergio Rico y Alba Silva sufren un robo en su casa: el portero acabó atado y ella "está destrozada"

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Sergio Rico y Alba Silva siguen recuperándose del shock sufrido después que varios ladrones asaltaran su casa en Sevilla para desvalijarla casi por completo. Los compañeros de 'Vamos a ver' han desvelado nuevos detalles del suceso. Los asaltantes se llevaron tantas cosas, que la influencer les tuvo que suplicar que dejaran la alianza de boda del matrimonio.

Así fue el robo en la casa de Sergio Rico y Alba Silva

"Dejan en verdad el coche los ladrones en ese camino donde están los olivares, ellos acceden a la casa de Sergio Rico a través de una parcela colindante, ellos sabían qué parcelas tenían alarmas y cuáles no, las que estaban habitadas y las que no. Cuando entran por la puerta principal, que es lo que llama la atención, ¿por qué entran por la puerta principal? Porque lo hacen con una llave maestra. Ellos están cenando, de repente oyen que está abriendo alguien la puerta y se quedan alucinando cuando cinco encapuchados aparecen dentro de la casa. Por lo visto, según me cuentan, estuvieron alrededor de unos 45 minutos, que es lo que dura ese robo. En cuanto se van corriendo, ya hemos dicho que además había muchísima violencia en todo lo que emplearon, estaban en un estado de shock que a la chica que trabaja en la casa le da un ataque de ansiedad, Alba se queda totalmente devastada, la madre asustadísima, a Sergio que habían sido también muy violentos con él, asustadísimo. Se van a la casa de una vecina para pedir ayuda porque no eran ni capaces de llamar a la policía. Llaman a una ambulancia porque había habido un forcejeo, les habían golpeado algunos de ellos, a la madre, a la suegra de Sergio, le habían encañonado incluso, y aparece la policía. Están bien porque no tienen heridas que sean graves. Cuando dicen que estaba el coche haciendo la ronda, llama una vecina porque salta una alarma en una de las casas cerca de la de Sergio Rico y por eso estaba el coche de seguridad haciendo en ese momento la ronda. Entonces, salen los asaltantes de la casa de Sergio con el Porche Cayenne que tienen con todo lleno de joyas, los relojes que te digo que pueden alcanzar cerca de medio millón de euros como hemos dicho en el mercado de segunda mano, se llevan toda la ropa, que es algo que les llama muchísimo la atención", informa Kike Calleja.

Fue la propia Alba Silva quien tuvo que rogar a los ladrones para que no se llevaran su alianza de boda: "Toda la ropa, ellos no tienen... tienen cosas de marca, pero no tienen muchísimas cosas de marca, incluso tienen ropa muy normal. Se llevan absolutamente toda toda la ropa y te contaba que durante el robo Alba se pone muy nerviosa porque les hacen quitarse absolutamente todas las joyas que llevan encima, pero hay una que a ella, obviamente, tiene un valor muy grande, muy sentimental para ella y se pone desconsoladamente a llorar y por favor a suplicar que no le quiten la alianza de su boda, que se la devolvieran y, finalmente, uno de los asaltantes accede y le devuelve la alianza. Es lo único que les han dejado. Todo lo demás se lo han llevado absolutamente todo, incluso dinero que tenía la madre de Alba en casa también se lo han llevado".