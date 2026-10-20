Javi Rayo 20 OCT 2026 - 15:09h.

Kike Calleja ha contado la exclusiva en 'Vamos a ver'

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Sergio Rico y Alba Silva han sufrido un robo en su casa de Sevilla. Kike Calleja ha desvelado la noticia en exclusiva en el programa 'Vamos a ver'. La pareja se encuentra bien pero la experiencia ha sido muy traumática. Los ladrones llegaron a atar al exportero del Sevilla y realizaron un trato vejatorio hacia la influencer. La suegra del guardameta también se encontraba en el domicilio en el momento del robo con violencia. La pareja cree que se trata de algo organizado. Sergio Rico ha hablado con el programa 'Vamos a ver' para tranquilizar a sus propios familiares, desmintiendo que le hubieran dado una paliza aunque confirmando la noticia del robo.

Los detalles del robo

"A mí me llamaron esta mañana para contármelo. Me dicen que a las 10 de la noche entraron cinco encapuchados que eran extranjeros porque les escuchaban hablar y no me han sabido decir exactamente de qué nacionalidad eran. Es cierto que emplearon bastante violencia. Me dicen que sí que agredieron a Sergio Rico, que incluso le llegaron a atar para anularle y que no pudiera hacer absolutamente nada. También fueron muy violentos con Alba, con su mujer; con su suegra, que también estaba en la casa; allí también se encontraba la chica que trabaja en el domicilio. Estaban los dos niños, tienen dos años y dos meses. Pasaron unos momentos de muchísima angustia. Me dicen que se llevaron absolutamente todo lo que había de valor: relojes, joyas, me imagino que habría también dinero, lo típico que hay en las casas. Y enseguida llamaron a los servicios de emergencia cuando se fueron. Por lo visto se les hizo eterno, no me han sabido decir exactamente cuánto tiempo estuvieron en el domicilio llevando a cabo ese robo, pero que se les hizo eterno el tiempo que estuvieron allí. Esta mañana me ponía en contacto con Alba, estaba devastada. Yo la he notado que estaba muy angustiada, que estaba llorando. Me decía: 'Mira, no puedo hablar, me han dicho que no hable con periodistas'. Entiendo que todo esto está llevándose una investigación a cabo, han puesto la denuncia pertinente. Ellos lo que me cuenta el entorno es que creen que puede ser algo organizado, porque para entrar en esta urbanización, en la parte en la que viven ellos —es la misma urbanización donde vive Kiko Rivera, para que la gente se haga una idea—, lo que pasa es que hay una parte que sí que tiene seguridad y la otra me dicen que no. En la parte donde viven ellos sí que hay seguridad. Para acceder a esa casa tienes que dar tu nombre, decir a qué casa vas", informa Kike Calleja.