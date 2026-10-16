Alberto Cercós García 16 OCT 2026 - 11:59h.

Ángel Gaitán reconoce estar decepcionado por deportistas y políticos

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Ángel Gaitán tiene una espina clavada y no ha dudado en ponerle nombre y apellidos. El mecánico e influencer, acostumbrado a levantar ampollas con sus opiniones sobre el mundo del motor y las grandes marcas, ha señalado directamente a Carlos Alcaraz al recordar una de las decepciones personales que se ha llevado con algunos deportistas. En un momento en el que quiere dejar atrás otras batallas para recuperar sus vídeos de mecánica, Gaitán ha abierto la puerta a una historia que le toca de cerca. "Cómo me han decepcionado también muchos de los deportistas que he conocido. Muchos de los deportistas que públicamente me decían: 'Oye, Ángel, eres una máquina, eres un tal'", ha explicado antes de soltar el nombre del tenista murciano y tras mencionar figuras políticas como Isabel Díaz Ayuso.

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Ángel Gaitán señala directamente a BMW

"Carlos Alcaraz es uno de los deportistas que me desilusionó muchísimo, me falló", ha confesado sin paños calientes en un vídeo publicado en sus redes sociales. ¿El motivo? Gaitán sitúa el cambio en la firma del contrato del número uno español con BMW, una marca sobre la que él ha lanzado críticas en distintas ocasiones. "Me falló porque luego firmó un contrato con BMW y debe ser que le dijeron: 'Ya no vuelves a hablar con Ángel, no debes'", ha relatado. Eso sí, el influencer no ha aportado pruebas de que la compañía alemana diera esa supuesta instrucción, por lo que se trata de su interpretación sobre lo sucedido.

Pero Gaitán no se ha quedado únicamente en Alcaraz. Su crítica apunta también a un mundo en el que, según su visión, el dinero termina marcando demasiadas decisiones. "Todos ellos tienen un factor denominador común y es el dinero; el dinero y la cobardía. No son ninguno de ellos libres", ha sentenciado. Incluso ha puesto como ejemplo a creadores de contenido como Lola Lolita para defender que la fama y los acuerdos publicitarios pueden acabar condicionando la vida de quienes viven expuestos ante millones de personas.