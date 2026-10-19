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El vídeo más surrealista del padre de Lamine Yamal: del "Abascal, que no vales para nada" al "yo tengo muchos millones"

La denuncia de Hustle Hard que acaba con su vídeo más surrealista hasta la fecha: "No me hace falta, tengo millones"
Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal. Instagram: @hustle_hard_304
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El padre de Lamine Yamal ha vuelto a dejar una escena surrealista en su perfil oficial de Instagram. Esta vez, durante un directo desde un parque para perros en Pedralbes, Mounir Nasraoui ha denunciado la falta de agua, pero la retransmisión ha tomado un rumbo completamente inesperado. Entre los comentarios de los usuarios, leyó uno que le instó a ponerse a trabajar, a lo que respondió presumiendo de que "tiene millones", para poco después, lanzar otro comentario que ha terminado por convertir el vídeo en otro momento viral. "Abascal, que no vales para nada", dijo.

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