El vídeo más surrealista del padre de Lamine Yamal: del "Abascal, que no vales para nada" al "yo tengo muchos millones"
Mounir Nasraoui ha vuelto a dejar otro vídeo viral en su perfil oficial de Instagram
El stopper y bestia negra de Lamine Yamal no estará en el partidazo ante el PSG
El padre de Lamine Yamal ha vuelto a dejar una escena surrealista en su perfil oficial de Instagram. Esta vez, durante un directo desde un parque para perros en Pedralbes, Mounir Nasraoui ha denunciado la falta de agua, pero la retransmisión ha tomado un rumbo completamente inesperado. Entre los comentarios de los usuarios, leyó uno que le instó a ponerse a trabajar, a lo que respondió presumiendo de que "tiene millones", para poco después, lanzar otro comentario que ha terminado por convertir el vídeo en otro momento viral. "Abascal, que no vales para nada", dijo.