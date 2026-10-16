Fran Fuentes 16 OCT 2026 - 11:51h.

La deportista ha respondido con contundencia tras un comentario irrespetuoso en su perfil de Instagram

Ana Peleteiro estalla tras la iniciativa de la RFEF de congelar los óvulos de las jugadoras de la Selección

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Ana Peleteiro anunció en julio de 2025 la pérdida del bebé que esperaba junto a su marido, Benjamin Compaoré, apenas 18 días después de anunciar su embarazo. La atleta española explicó en su día que, en una revisión médica durante la semana diez de gestación, los especialistas confirmaron que el feto había dejado de tener latido, sufriendo lo que se conoce como "aborto diferido". Un duro golpe para la familia, pero que la deportista gallega ha querido visibilizar para ayudar a otras personas que puedan atravesar situaciones similares.

Pues bien, en las últimas horas, la propia Ana Peleteiro ha compartido una publicación recordando aquellos duros momentos en su perfil personal de Instagram: "“No hay latido” . Nuestro bebé estrella, que en tan poquito tiempo nos enseñó tantísimas cosas. Pienso en ti todos los días. Tu hermana te nombra continuamente y siempre recuerda que estás en el cielo cuidándonos. Me sigue doliendo el corazón cada vez que pienso en ti, pero, al mismo tiempo, me siento eternamente afortunada de haber sido la elegida para ser tu mamá. Nunca nos olvidaremos de ti. Gracias por habernos elegido como tu familia y por enviarnos al bebé arcoíris más bonito del mundo, tu hermano León. Siempre serás parte de nosotros", acompañado de la etiqueta 'Día de la muerte perinatal'.

A esta publicación, una usuaria de redes sociales ha respondido con el siguiente mensaje: ""Un día, cuando lo superes, lo entiendas, cuando el dolor esté superado... sabrás que el bebé era un feto. Que no podía nacer. Separarás lo emocional de lo racional. Duele entenderlo, pero también ayuda hacerlo. Parece que no, pero sí... ¡un día!".

Una respuesta que no gustó en absoluto a Ana Peleteiro, compartiendo el comentario en una story por separado y respondiendo directamente: "Hay personas con clase y luego hay clases de personas. Pero, mira tú por dónde, Martita no entra en ninguna de las dos categorías, porque lo que es, es un desecho social", respondió.