Juan Pérez 06 OCT 2026 - 09:21h.

La atleta vuelve a la élite y explica su proceso al completo de entrenamientos

Ana Peleteiro estalla tras la iniciativa de la RFEF de congelar los óvulos de las jugadoras de la Selección

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La aparición pública de Ana Peleteiro va vinculada a su regreso a la competición, y es que la medallista olímpica y la tres veces campeona de Europa en triple salto confiesa que ya está preparada tres meses después de ser madre de su segundo hijo. Sin romantizar los embarazos y con una idea firme de lo que significa para ella, la atleta habla de su físico, de la vivienda y del día a día con su marido, que a la vez es su entrenador.

La gallega estuvo en La Revuelta la pasada noche para reafirmar su compromiso con el deporte de élite: "es la segunda vez que la vida me pide volver a empezar, y la segunda vez que le digo que sí. Estoy de vuelta". Aún así no quiere dar fechas, porque admite que el proceso es muy complicado. "Después de Lúa, volví a la competición a los seis meses y salté como 14 metros en la primera competición. Pero este a lo mejor me cuesta más o me cuesta menos. Vamos viendo, día a día", aclara.

De hecho esa es una de las grandes cuestiones de las que habla, el embarazo, porque no solo no lo idealiza sino que lo aborrece: "No lo romantizo en absoluto. A mí no me gusta el proceso. Así como me encanta la maternidad y la romantizo muchísimo, el embarazo si pudiese eliminarlo o embazar a mi marido... Lo detesto. Ya que avanza tanto la ciencia, que siga avanzando", afirmó.

El físico de Ana Peleteiro y el problema de la vivienda

En esa misma línea, el físico de una atleta de élite es parte de su trabajo diario, y Ana aclara que ha tenido que perder 18 kilos para poder volver a las pistas: “Así me veo muy bien, no me apetece volver a ese cuerpo de atleta tan delgada. Así es como mejor me veo, con un cuerpo normal, soy más mujer”, aclaraba al tiempo que dejaba entrever que tenía que perder algo más por su trabajo. Y rechaza la delgadez extrema a pesar de que "se están poniendo súper de moda, estoy totalmente en contra (...) hay que concienciar mucho a los jóvenes, que ven a sus ídolos y piensan cosas que no son”.

En las preguntas clásicas, Ana Peleteiro pasó por alto el tema económico para colocar un altavoz con los problemas ctuales de la vivienda: "Tal y como está la gente, que no puede ni comprarse un pisito, no estamos para hablar de patrimonios. Que se arregle eso y que todo el mundo pueda comprarse una casa sin que sus padres le adelanten la herencia, si la tienen, o vivir de malas formas”, espetó.

Sobre las preguntas habituales, confesó que no son los meses más fogosos y siguió las bromas: "He estado fuera de casa, pero no estoy yo mucho pensando mucho. Entre que me reviento entrenando, luego los niños, cuando llega la hora de la cena es en plan, 'Hola qué tal el día'...así que para un posparto no está mal", confesó. Uno de tantos detalles simpáticos en su regreso al primer plano antes de volver a competir.