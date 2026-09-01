Ana Peleteiro estalla tras la iniciativa de la RFEF de congelar los óvulos de las jugadoras de la Selección

María Trigo 01 SEP 2026 - 23:16h.

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Ha estallado y ha sido muy clara. Ana Peleteiro, madre por partida doble y una de las mejores atletas de nuestro país, ha criticado y tildado de "machista" la decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de congelar los óvulos de las jugadoras de la Selección. En un largo vídeo que ha subido a su Instagram, la deportista, que ha vivido en sus propias carnes lo que es tener que parar su carrera para poder cumplir también el sueño de la maternidad, ha expresado con rotundidad lo que opina sobre todo este tema. A continuación, todo lo que ha dicho la gallega.

Ana Peleteiro explica por qué no le parece bien

"¿Y si una medida que nos están vendiendo como feministas fuera en realidad profundamente machista? Porque esto ha acabado de ocurrir en el fútbol femenino español. La Federación Española de Fútbol va a financiar la congelación de óvulos de las jugadoras de la selección. Y probablemente estés pensando que tiene esto de malo. Pues, precisamente, de eso quiero hablar porque el problema obviamente no es congelar óvulos. El problema está en que ¿por qué la institución para la que estas mujeres trabajan tiene interés en financiar que retrasen su maternidad? Y aquí hay un problema que para mí lo cambia absolutamente todo.

¿Esta medida pretende facilitar que las mujeres sean madres o pretende facilitar que no lo sean mientras están jugando? Porque son dos cosas muy diferentes. Si realmente queremos conciliar maternidad y deporte profesional, hablemos de proteger los contratos durante el embarazo, de garantizar la reincorporación, de respetar los tiempos de recuperación y de posparto, de facilitar el cuidado de los hijos, de conseguir en definitiva que ser madre no penalice profesionalmente a ninguna futbolista ni deportista en general. Eso sí es conciliación.

Porque fijaros en lo que puede ocurrir aquí. En lugar de adaptar la estructura deportiva para que la maternidad tenga cabida dentro de ella, adaptamos los tiempos reproductivos de las mujeres para que siga encajando en la estructura. Y todavía hay algo que me preocupa más.

Hoy, congelar óvulos es una opción, pero cuando esa opción te la ofrece la institución de la que depende tu carrera profesional, ¿en qué momento la opción puede empezar a convertirse en una expectativa? Porque imaginémonos el siguiente paso. Si podías congelar óvulos, ¿por qué has decidido quedarte embarazada ahora mismo? Y ahí tenemos un grandísimo problema. Porque una medida que aparentemente amplía la libertad de una mujer puede generar presión sobre una decisión que debería de pertenecer exclusivamente a ella.

Por eso creo que nos estamos haciendo la pregunta equivocada. La pregunta no debería de ser ¿cómo conseguimos que una deportista pueda retrasar su maternidad? sino que la pregunta debería ser ¿cómo conseguimos que ser madre no penalice la carrera de una deportista? Porque una cosa es ofrecer a una mujer más opciones para que decida cuándo quiere ser Y otra, muy diferente, es construir un sistema en el que la opción más conveniente para la institución sea que no lo sea todavía".