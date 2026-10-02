Alberto Cercós García 02 OCT 2026 - 13:39h.

Compartir







LanzaroteRay Zapata encara el tramo decisivo de su carrera con una idea muy clara: todavía le queda gimnasia por delante. El medallista olímpico español, protagonista también de una charla en el ciclo dedicado a Carolina Marín en Cangrejos Albinos de los Jameos del Agua, tuvo que frenar recientemente por una lesión en el bíceps que le impidió competir en el Campeonato de Europa. “Me hice una pequeña rotura en el bíceps”, explica, aunque la decisión estaba tomada pensando en lo que realmente importa: “Preferimos no arriesgarnos en el Europeo, porque lo más importante para nosotros es el Campeonato del Mundo”. Ahora, ya recuperado al cien por cien, quiere ampliar sus opciones.

Porque Ray no está dispuesto a bajar el pistón todavía. A sus 33 años, Los Ángeles 2028 aparece en el horizonte como el gran último baile olímpico, pero no como una simple despedida. “Yo ya he cumplido mi sueño de niño pequeño, porque al final yo solo quería ir a unos Juegos Olímpicos y llevo tres, voy a por los cuartos”, reconoce. París dejó una espina clavada: se quedó fuera del podio por un margen de uno a cinco centímetros. Un pequeño error que, según explica, pudo haber cambiado completamente el resultado: “De haber hecho ese salto cinco centímetros más alto, pues figuraba estado en el podio, pero no de tercero, hubiera estado de primero”. Aquello, lejos de apagarle, reforzó una idea: “Aún tengo posibilidades de luchar y de poder estar en el podio”.

PUEDE INTERESARTE El deporte federado español se une en Sevilla contra el abuso de las pantallas y de los móviles

Ray Zapata y su mensaje a Ana Peleteiro

Y si hay alguien con quien le gustaría compartir ese último gran escenario es Ana Peleteiro. La amistad entre ambos viene de 2013 y ella, además, es la madrina de su hija Olimpia. Ray sigue muy de cerca la recuperación de la atleta gallega tras ser madre de León y no esconde sus ganas de vivir otro capítulo olímpico juntos: “Por supuesto espero que vayamos los dos juntos a Los Ángeles”. Sobre ella, lo tiene claro: “Ana es una máquina. Está ya más en forma de lo que una persona normal estaría después de dar a luz”, asegura.

Después de Los Ángeles, el futuro de Ray empieza a mirar hacia otro sitio. “Probablemente haga un Mundial después de Los Ángeles”, admite. Y ya piensa en una vida diferente, incluso lejos del deporte de élite. “Estoy opositando para policía municipal y me gustaría poder ayudar con mis conocimientos deportivos a niños y niñas que consigan estar entre los más altos del mundo”, confiesa.