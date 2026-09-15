eldesmarque.com 15 SEP 2026 - 10:14h.

Más de un centenar de representantes de cerca de 60 federaciones, autoridades institucionales y voces de referencia del deporte y la salud del país se citan este jueves

En la Fundación Tres Culturas de Sevilla, se lanza el reto de alcanzar los 1.000 millones de horas de práctica deportiva federada al año

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SevillaLa Fundación Tres Culturas de Sevilla acoge este jueves y viernes el V Congreso de la Confederación de Uniones de Federaciones Autonómicas Deportivas de España (Cufade), que reunirá a presidentes, directivos y gestores de cerca de sesenta federaciones de toda España. Allí, el deporte español lanzará un reto ambicioso para combatir el abuso de las pantallas y de los teléfonos móviles: pasar de los 800 millones de horas actuales de práctica deportiva federada a 1.000 millones de horas al año bajo la premisa de “más deporte y menos pantallas”.

La propuesta parte de una idea de fondo: poner al servicio de esa causa la fuerza de una comunidad de más de cuatro millones de deportistas federados ahora que los informes de los expertos educativos advierten de los efectos terribles de esta lacra en la mente de las nuevas generaciones por culpa de su adicción a los teléfonos móviles y a las plataformas tecnológicas.

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El presidente de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas (CAFD) y anfitrión de esta quinta edición del Congreso, Alfonso Escribano, explica el porqué: ""Una pantalla te entretiene al momento, pero no te deja nada después. El deporte sí: te deja amigos, recuerdos, la sensación de haber ganado algo o de haberte levantado después de perder. Eso es lo que no se puede sustituir con un móvil. Para conseguirlo necesitamos incorporar más personas al deporte, avanzar hacia los 5 millones de federados".

Apertura de la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo

El Congreso arrancará el jueves a las 18:00 horas con la bienvenida institucional, a cargo de la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo; la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen María Tena; el presidente de CUFADE, Gerard Esteva; y el propio Alfonso Escribano. La jornada inicial tendrá como gran reclamo la entrevista a Vicente del Bosque, embajador de la campaña de cardioprotección de Caryosa "Tú también puedes salvar una vida", seguida de la conferencia inaugural de José Luis Izquierdo, Mago More, "El poder del cambio".

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El viernes, con el Congreso ya abierto al público, la jornada se abrirá con la sesión "Historia del Deporte. Mentor 10", que combinará entrevistas a referentes deportivos como Carlos Marchena, María Torres, Javier García y Jaime Canalejo con la práctica deportiva de escolares. Y, en paralelo a esta primera sesión, se celebrará la mesa redonda "El deporte autonómico a debate", en la que participarán la secretaria general para el Deporte de la Junta de Andalucía, Isabel Sánchez; el consejero de Deportes de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez; el presidente de Cufade, Gerard Esteva; y Alfonso Escribano.

A las 10:45 llegará la charla-coloquio "Salud al cuadrado", con José Carlos Jaenes, especialista en Psicología de la Actividad Física y el Deporte; Benjamín Ruiz, director general de Clínicas Beiman; Rafael Moreno, director de la Cátedra de Gastronomía de la Universidad de Córdoba; Laura García, atleta olímpica y psicóloga; y Adrián San Miguel, exfutbolista profesional y directivo del Real Betis Balompié. Tras el receso, la mesa "Más profesionales, mejor deporte" reunirá a Isabel Pérez, secretaria general de la UFEC; Ismael Bernabal, presidente de la Federación Andaluza de Taekwondo; y Sergio Crespo, vicepresidente de Insolac Caja 87 Baloncesto.

Cierre de la psicóloga Patricia Ramírez

El Congreso cerrará a las 13:30 horas con la conferencia de la psicóloga Patricia Ramírez, "Apaga la pantalla y entrena tu fortaleza mental", antes del cóctel de clausura.

El Congreso, presentado por el comunicador Julio Muñoz y organizado conjuntamente por la CAFD y CUFADE, cuenta con el patrocinio principal de la Junta de Andalucía y con el respaldo del Ayuntamiento de Sevilla, Banco Santander, BMS, Clínica Beiman, Cesur y Caryosa Cardioprotección, además de Coca-Cola, la Denominación de Origen Baena y el Instituto Español como colaboradores.