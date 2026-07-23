Las federaciones deportivas de España se movilizan en Sevilla contra el abuso de pantallas

Redacción ElDesmarque 23 JUL 2026 - 13:59h.

El V Congreso CUFADE reunirá a las principales federaciones deportivas del país para lanzar el reto "Más deporte, menos pantallas"

Tienen un objetivo concreto: alcanzar los 1.000 millones de horas de práctica deportiva federada al año

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Las principales federaciones deportivas de España se darán cita en Sevilla los días 17 y 18 de septiembre de 2026 para celebrar el V Congreso CUFADE, el mayor encuentro del deporte federado español, que este año pondrá el foco en uno de los desafíos más urgentes de nuestra sociedad: el abuso de pantallas entre niños y jóvenes y el papel del deporte como respuesta probada.

El Congreso, organizado por CUFADE (Confederación de Uniones de Federaciones Autonómicas Deportivas de España) y CAFD (Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas), se celebrará en la sede de la Fundación Tres Culturas, en el antiguo Pabellón de Marruecos de la Isla de la Cartuja de Sevilla.

CUFADE representa la fuerza organizada del deporte federado en España: más de 4,3 millones de deportistas federados, cerca de 79.000 clubes deportivos y más de 1.200 estructuras federativas distribuidas por todo el territorio nacional. Una red de alcance y arraigo que no tiene equivalente en ninguna otra organización social del país.

Desde esa posición, CUFADE y CAFD quieren lanzar un mensaje claro: el deporte federado puede y debe asumir un papel protagonista en la respuesta a la crisis de hábitos que afecta en sobre todo a niños y jóvenes. No desde el alarmismo, sino desde la convicción de que el deporte da salud física, salud mental, comunidad y futuro.

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El reto: mil millones de horas de deporte federado

El eje central del Congreso será el lanzamiento del reto «Mil millones de horas»: el compromiso del deporte federado español de alcanzar los 1.000 millones de horas de práctica deportiva al año, frente a los 800 millones actuales. Un incremento del 20% que se traduce en cifras.

concretas y alcanzables: 200 millones de horas menos frente a una pantalla y 200 millones de horas más de movimiento, esfuerzo compartido y hábitos saludables.

El concepto que articula el Congreso es el de Salud al cuadrado: la idea de que el deporte federado no solo mejora la condición física, sino que genera disciplina, autoestima, sentido de pertenencia, relaciones sociales reales y capacidad para gestionar la frustración. Salud física y salud mental actuando de forma simultánea y potenciándose mutuamente.

El presidente de CUFADE, Gerard Esteva, aseguró al respecto que «queremos que el deporte sea la mejor bandera de enganche de hábitos saludables para los jóvenes, el único capaz en muchas ocasiones de quitarles unas cuantas horas a la adicción al móvil.» Una idea que suscribe Alfonso Escribano, presidente de la CAFD, para quien «no podemos rehuir nuestra responsabilidad social: el deporte es una oportunidad de mejorar y no la vamos a desaprovechar.»

Programa: dos jornadas, dos objetivos

La primera jornada —17 de septiembre— será un espacio de trabajo interno entre federaciones, orientado a tomar decisiones concretas sobre crecimiento de federados, modelos de financiación, uso del dato y banco de experiencias de éxito. La sesión inaugural contará con la presencia de Vicente del Bosque, ex seleccionador nacional de fútbol, y de José Luis Izquierdo, El Mago More, que ofrecerá una conferencia titulada El poder del cambio. Participarán también altos directivos del deporte federado y de distintas competiciones profesionales que analizarán modelos de gestión deportiva.

La segunda jornada —18 de septiembre— abrirá el Congreso al público con conferencias, ponencias y mesas redondas. Estará protagonizada, entre otros, por la psicóloga Patricia Ramírez, referente en psicología del deporte y del bienestar, junto a deportistas, directivos y especialistas en salud. El formato es dinámico, con testimonios y participación del público.