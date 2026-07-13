eldesmarque.com 13 JUL 2026 - 09:34h.

El Real Club Mediterráneo, doble campeón por delante del Club Remo de Mar La Línea en una cita internacional en la que el Club de Remo Miño completa un podio que incluye en el Campeonato de Andalucía de la especialidad al Real Club El Candado

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La séptima edición del Open Ciudad de Málaga de remo de mar se ha disputado este fin de semana en la playa de La Malagueta. Para la ocasión, se han dado cita en la denominada International Coastal Rowing Regatta, disputada con rango de Campeonato de Andalucía de la modalidad, un total de 139 deportistas y 90 embarcaciones procedentes de España, Malta y Arabia Saudí, entre los que el Real Club Mediterráneo se ha proclamado vencedor, y por partida doble.

Los anfitriones de la competición, organizada por la Federación Andaluza de Remo y el Real Club Mediterráneo con la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga, se han hecho con el triunfo absoluto. Para ello han liderado el medallero tanto de la prueba internacional como de la autonómica, celebradas sobre las distancias de 3.000 y 6.000 metros en las categorías cadete, juvenil, absoluto y veterano en las modalidades de solo, doble y cuatro scull con timonel.

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En el primer caso, los deportistas del Real Club Mediterráneo han conseguido 15 oros, siete platas y tres bronces, seguidos por el Club Remo de Mar La Línea, subcampeón con dos oros, cinco platas y otros tantos bronces. Por su parte, el gallego Club de Remo Miño ha completado el podio con un oro.

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El medallero de la International Coastal Rowing Regatta ha incluido además al Real Club El Candado, cuarto con dos platas y cuatro bronces; el Club de Remo Algeciras y el Saudi Rowing Club, quintos con una plata y un bronce; y el Club Tiempo Libre El Ejido almeriense y el C.D.B. Madrid Velocidad, séptimos con una plata.

En cuanto al Campeonato de Andalucía de remo de mar, el Real Club Mediterráneo ha logrado el título con 10 oros, cinco platas y dos bronces, seguido igualmente por el Club Remo de Mar La Línea, subcampeón con dos oros, cuatro platas y cuatro bronces.

El tercer puesto de la cita regional ha sido para el Real Club El Candado, con una plata y cuatro bronces, por la plata y los dos bronces del Club de Remo Algeciras y la plata del Club Tiempo Libre El Ejido, cuarto y quinto, respectivamente.