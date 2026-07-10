El ATP Challenger de Pozoblanco se presenta a lo grande y con un cartel lleno de estrellas

Redacción ElDesmarque 10 JUL 2026 - 12:51h.

El torneo pozoalbense mantiene su categoría de ATP Challenger 75, aumenta la dotación en premios y se convierte en uno de los mejores torneos que se celebran en España

El Open Ciudad de Pozoblanco celebra su 31ª edición entre el 12 y el 19 de julio

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La provincia de Córdoba volverá a ser el foco del tenis español del 12 al 19 de julio de 2026 con la celebración de un Open Ciudad de Pozoblanco Covap Memorial Fabián Dorado que alcanza su 31ª edición y que ha vivido su puesta de largo en el recinto donde se jugará este evento de carácter internacional.

El Polideportivo Municipal pozoalbense reunirá, un año más y a partir de este domingo, a algunos de los mejores tenistas del mundo en un torneo ATP Challenger por el que, a lo largo de su historia, han pasado números uno del mundo, campeones y finalistas de Grand Slam, de Copa Davis, las mejores raquetas de la Armada española y que ha tenido como ganadores, entre otros, a tenistas de la talla de Roberto Bautista, Marcos Baghdatis, Jarko Nieminen, Rubén Ramírez, Stefano Pescosolido…

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Sin ir más lejos, el pasado año contó con la presencia del madrileño Rafa Jódar, que ahora está entre los 25 mejores tenistas del mundo, o con un Dani Mérida que, tras proclamarse campeón en Pozoblanco, también se ha metido en el Top-100 y ha podido jugar los dos últimos Grand Slams.

La celebración del 30 aniversario llegó, además, con un ascenso de la categoría del torneo, que pasaba a ser un ATP Challenger 75 y que este año ha aumentado su dotación en premios para seguir consolidándose como uno de los torneos históricos del circuito Challenger de la ATP.

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El director del torneo, Marcos García, mostraba el “orgullo” de poder celebrar un año más en Pozoblanco un evento de este nivel, que se sitúa entre los mejores de España en este deporte. En este sentido, destacaba la presencia de otros jóvenes jugadores, entre ellos el número uno del mundo júnior del pasado año, que tomarán el relevo de Jódar o Mérida y se hablará mucho de ellos en los próximos años. Así como también de otros tenistas más conocidos en el circuito ATP y que pasarán por las pistas del Polideportivo Municipal pozoalbense.

Un orgullo que también comparte el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, quien destacaba el valor de las personas que han sido capaces de consolidar el Open de nuevo entre los mejores. "Para Pozoblanco es un tremendo orgullo poder celebrar el torneo. En primer lugar, por el impacto económico que supone para Pozoblanco y la comarca. Y también por el hecho de que la marca Pozoblanco siga sonando a nivel internacional. Pocas ciudades de 17.000 habitantes pueden aparecer tanto, en una semana, en medios de comunicación como, por ejemplo, Eurosport. La marca Pozoblanco seguirá estando ahí y, para nosotros, es una gran satisfacción. Demostramos que tenemos la capacidad de organizar grandes torneos nacionales e internacionales", reconoce.

"Un Challenger no lo tiene cualquiera y esa simbiosis de Pozoblanco con el tenis se tenía que mantener en el tiempo", afirma el diputado delegado de Cultura de la Diputación Provincial de Córdoba, Gabriel Duque, que felicitaba al torneo por tener jugadores que luego se muestran en los grandes torneos, como pasa con Jódar o Mérida.

Edu Lucena, delegado de Turismo, Cultura y Deporte en Córdoba de la Junta de Andalucía, añadía que Pozoblanco esta semana se convierte en “el espejo de Andalucía” y pedía que se siguiera "humanizando los eventos". "Si algo nos hace diferentes es el trato humano que reciben los que nos visitan", añade.

Entre las autoridades presentes en esta presentación oficial celebrada en el mismo recinto del torneo, el Polideportivo Municipal de Pozoblanco, se encontraban Santiago Cabello, alcalde del Ayuntamiento de Pozoblanco, Eduardo Lucena, delegado de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Gabriel Duque, diputado de Cultura de la Diputación provincial de Córdoba, Antonio Rabasco, vicepresidente de la RFAT, Agustín Cantero, concejal de Deportes del Ayuntamiento pozoalbense, José María Calero, secretario del Consejo Rector de Covap, y Marcos García, director del torneo, así como otros representantes de las principales firmas colaboradoras, BMW San Rafael Motor, Perfil Peninsular, Romar o Kutxabank.

Un cuadro de tenistas de mucho nivel

Esta edición del torneo acogerá a jugadores de más de 20 países, entre los que se encuentran el campeón de 2023, Hugo Grenier, el finalista de ese mismo año, Juan Pablo Ficovich, y tenistas tan conocidos como Billy Harris, Chris Rodesh, Felix Gill... y la siempre representación de tenistas de la Armada española, varios de ellos con un gran futuro por delante.

Todos ellos tratarán de emular al madrileño Dani Mérida, ganador de la última edición del Open pozoalbense, que el pasado año llegó fuera del Top-200 y ahora ya está entre los cien mejores del mundo.