Un total de 24 andaluces participarán en el Andalucía Málaga Premier Padel P1

eldesmarque.com 09 JUL 2026 - 16:27h.

El evento, que cumple su tercera edición en la capital malagueña, se celebrará, del 11 al 19 de julio, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena

La cita andaluza de este circuito líder en esta modalidad deportiva reunirá a las mejores parejas del mundo

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MálagaLa secretaria general para el Deporte, Isabel Sánchez, ha asistido esta mañana en el Ayuntamiento de Málaga a la presentación del Andalucía Málaga Premier Padel P1, evento deportivo que va a tener lugar en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, del 11 al 19 de julio, y en el que participarán las mejores parejas masculinas y femeninas de pádel del mundo, con una gran representación andaluza.

Sánchez ha destacado de esta competición que “es una de las grandes citas del calendario deportivo del verano en España, como así lo demuestra los más de 42.000 espectadores que pasaron por el Martín Carpena en la pasada edición. Torneos como éste nos vuelven a posicionar como destino preferente para organizar y acoger grandes eventos deportivos, por los que hemos apostado claramente en la Junta de Andalucía”.

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La secretaria general también ha señalado que “esta edición del circuito cuenta con 26 torneos en 17 países, lo que refleja la expansión de un deporte como el pádel a nuevos territorios y en todas sus dimensiones. En ese sentido, me gustaría destacar que España es el país con mayor número de eventos dentro del circuito, con un total de seis torneos y que en Andalucía es una modalidad muy consolidada, con 9.928 licencias deportivas”.

El acto de presentación ha contado con la presencia, además, del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; de Joan Cuscó, presidente de Esedos Padel; Juan Rosas, vicepresidente y diputado de Deportes de la Diputación de Málaga; Borja Vivas, concejal delegado de Deporte del Ayuntamiento de Málaga; José Pérez, presidente de la Federación Andaluza de Pádel; entre otras autoridades; y los jugadores Bea González, Momo González y Jairo Bautista.

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El Andalucía Málaga Premier Padel P1 se celebrará del 11 al 19 de julio en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. La competición arrancará con la fase previa el sábado 11 y el domingo 12 de julio, mientras que el cuadro principal comenzará el lunes 13, dando paso a una semana del mejor pádel del mundo que culminará con las finales del domingo 19.

Paquito Navarro, Juan Lebrón y Bea González, estrellas presentes

Participarán 48 parejas masculinas y 28 parejas femeninas en el cuadro final. Andalucía cuenta con algunos de los mejores jugadores de pádel del mundo, como el sevillano Paquito Navarro, el gaditano Juan Lebrón y la malagueña Bea González, que estarán presentes en la cita andaluza. En total, la participación andaluza será de 15 jugadores y 9 jugadoras.

Las mejores palas del planeta ya han confirmado su presencia en la gran cita. El Martín Carpena será el hogar de Agustín Tapia, Arturo Coello, Ale Galán, Fede Chingotto, Bea González, Paula Josemaría, Gemma Triay y Delfi Brea, entre muchos otros jugadores, que pugnarán por el cuarto título de la temporada en España.

Esta edición marca el tercer año consecutivo en el que Málaga acoge una prueba del circuito Qatar Airways Premier Padel Tour. Málaga será la cuarta parada del circuito en España este año. Tras las pruebas celebradas en Gijón, Valencia y Valladolid, el mejor pádel del mundo llega a la Costa del Sol.

Tras la cita de Málaga, el circuito continuará su recorrido internacional. En lo que respecta a España, la siguiente prueba se celebrará en Madrid durante el mes de septiembre, antes de que la temporada concluya en Barcelona con la disputa de las Qatar Airways Premier Padel Finals.

Circuito de primer nivel

Premier Padel es el circuito profesional oficial de pádel líder a nivel mundial, fundado por Qatar Sports Investments (QSI) junto con la Federación Internacional de Pádel (FIP) y la Professional Padel Association (PPA), la asociación masculina de jugadores profesionales. Lanzado en 2022, más de 500 jugadores de todo el mundo compitieron en torneos de Premier Padel durante su primer año, disputados en algunos de los recintos más emblemáticos de la historia del deporte, como las instalaciones de Roland Garros en París.

En marzo de 2023, más de 110 jugadoras profesionales de primer nivel mundial se unieron a Premier Padel a través de la International Padel Players Association (IPPA), la asociación femenina de jugadoras profesionales. En agosto de 2023 se anunció que QSI adquiriría el World Padel Tour (WPT) para crear un único circuito profesional global de pádel, denominado Premier Padel, bajo la gobernanza de la FIP (existían dos circuitos independientes hasta ese momento). En 2024 Andalucía acogió dos pruebas del circuito, una en el Estadio La Cartuja de Sevilla, y la segunda en Málaga, al igual que la edición de este año, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

En 2025 en España Premier Padel contó con 202.000 asistentes a los diferentes torneos, con más de 14.000 horas de TV, 534 millones de alcance en RRSS y 28,6 millones de audiencia en TV, así como una cobertura en más de 50 países. Y concretamente, el torneo de Málaga contó con más de 42.000 asistentes durante la semana, 2.515 horas de TV, 5 millones de audiencia de TV y por streaming y más de 117 millones de alcance en RRSS.