Noventa embarcaciones en el Open Ciudad de Málaga de remo de mar

eldesmarque.com 09 JUL 2026 - 16:37h.

La séptima edición de la International Coastal Rowing Regatta tendrá lugar el sábado en La Malagueta

Se celebra como Campeonato de Andalucía de remo de mar con la participación de barcos de España, Malta y Arabia Saudí

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MálagaEl Open Ciudad de Málaga de remo de mar vuelve a escena este fin de semana para alcanzar su séptima edición. Lo hace tras el obligado paréntesis del pasado año, debido a las inclemencias meteorológicas, con rango de Campeonato de Andalucía de la modalidad y la presencia en la también denominada International Coastal Rowing Regatta de 139 deportistas procedentes de España, Malta y Arabia Saudí.

Para la ocasión, se congregarán en la Playa de la Malagueta un total de 90 embarcaciones procedentes de siete clubes andaluces, a los que se unirán representantes del C.D.B. Madrid Velocidad, el gallego Club Remo Miño, el University of Malta Rowing Club y la Federación de Remo Saudí.

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En concreto, la participación autonómica estará formada por los anfitriones del Real Club Mediterráneo de Málaga, organizadores de la competición con la Federación Andaluza de Remo en colaboración con la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga; el también costasoleño Real Club El Candado, los gaditanos Club de Remo Algeciras, Club de Remo Barbate y Club Remo de Mar La Línea, el almeriense Club Tiempo Libre El Ejido y el C.D. Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla.

Cadete, juvenil, absoluto y veterano

La prueba internacional de remo de mar, que se reserva la jornada del domingo por si las condiciones no permitieran su normal desarrollo, está dirigida a las categorías cadete, juvenil, absoluto y veterano, disputándose sobre las distancias de 3.000 y 6.000 metros en tres modalidades: solo, doble y cuatro scull con timonel.

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El programa inicial de regatas de la jornada arrancará a las 10:00 con la celebración de la primera de las 18 mangas previstas, que se desarrollarán hasta las 15:00, hora prevista para la final de doble veterano mixto, a cuya conclusión se procederá a la entrega de trofeos para clausurar la competición.