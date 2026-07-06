Los andaluces Curro Manchón, Eloisa Tarancón e Ignacio Fernández se proclaman campeones de España de Raceboard

eldesmarque.com 06 JUL 2026 - 11:29h.

La regata terminó el pasado domingo en aguas de la bahía de Cádiz tras varios días marcados por el temporal de levante

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El pasado domingo finalizó el Campeonato de España de Raceboard, celebrado entre los días 2 y 5 de julio en aguas de la Bahía de Cádiz, bajo la organización del Club de Vela Dársena por delegación de la Real Federación Española de Vela, con el apoyo de la Federación Andaluza de Vela.

La cita nacional ha estado marcada por el viento de levante, protagonista durante buena parte del campeonato y responsable de que la flota permaneciera en tierra en la segunda jornada por exceso de intensidad. A pesar de ello, el programa permitió completar siete pruebas, suficientes para resolver los títulos nacionales en juego.

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El gran dominador del campeonato ha sido Curro Manchón, del Club Náutico Sevilla, que se ha proclamado campeón de España absoluto y campeón de España Máster después de firmar una actuación incontestable, con victoria en seis de las siete pruebas disputadas. El regatista hispalense volvió a demostrar su enorme experiencia y autoridad en la clase, imponiéndose con claridad en la general.

El podio absoluto lo completaron Alejandro Rivera, del Club de Vela Dársena, subcampeón de España, y Alex Buchau, de Formentera, tercero, en una clasificación que volvió a situar a los andaluces entre los grandes protagonistas del campeonato.

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También firmó un doblete nacional Eloisa Tarancón, del Club de Vela Dársena, proclamándose campeona de España femenina absoluta y campeona de España Sub 21. La regatista del club organizador confirmó su excelente momento deportivo en casa, liderando la clasificación femenina y reforzando su papel como una de las referencias de la cantera andaluza en Raceboard.

El podio femenino lo completaron Lucía Selma, del Club Náutico Puerto Sherry, segunda clasificada, y Claudia Cardosa, del Club de Vela Dársena, tercera, confirmando el buen nivel de la flota andaluza femenina en esta disciplina.

El quinto título nacional para Andalucía llegó de la mano de Ignacio Fernández, también del Club de Vela Dársena, que se proclamó campeón de España Sub 21 masculino. Fernández se impuso en una categoría en la que el podio tuvo claro protagonismo andaluz, con Curro Simbad Llorca, del Club Náutico Sevilla, en la segunda posición, y Rafael Aguilera, del Club de Vela Dársena, tercero.

Con estos resultados, el Campeonato de España de Raceboard deja un balance sobresaliente para la vela andaluza, con cinco nuevos títulos nacionales y una presencia destacada en los principales podios. La Bahía de Cádiz volvió a demostrar su capacidad como escenario de grandes competiciones de vela ligera y windsurf, en una cita que reunió a algunos de los mejores especialistas nacionales de la clase.

El Campeonato de España de Raceboard ha estado organizado por el Club de Vela Dársena por delegación de la Real Federación Española de Vela, con el apoyo de la Federación Andaluza de Vela.