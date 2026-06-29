Triple corona para el Club Natación Sincro Sevilla en los campeonatos de España

Redacción ElDesmarque 29 JUN 2026 - 13:11h.

Confirma su hegemonía nacional por equipos al colgarse el oro en Las Palmas en las rutinas acrobática y libre, además de subir igualmente a lo más alto del podio en dúo

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Nueva exhibición del Club Natación Sincro Sevilla con motivo de los Campeonatos de España absolutos e infantil de verano de natación artística, celebrados este fin de semana en Canarias. De la misma forma que sucediera en la cita de invierno, disputada igualmente en tierras insulares, en concreto en la localidad tinerfeña de Puerto de la Cruz, el club hispalense ha aprovechado la competición que ha tenido lugar en las instalaciones del Club Natación Metropole grancanario para poner de manifiesto su condición de referente en nuestro país de la disciplina.

La ausencia en la competición de sus dos principales figuras, las medallistas olímpicas y campeonas mundiales Alisa Ozhogina y Marian García Polo, que participaron en una exhibición con la selección española en su puesta a punto para el Campeonato de Europa de este verano, no ha sido obstáculo para que las representantes del C.N. Sincro Sevilla repitieran presencia en lo más alto del podio. Y como en invierno, erigiéndose en el mejor equipo de los campeonatos tras proclamarse campeón tanto en la final de la rutina combinada acrobática como en la de equipo libre.

Las protagonistas del doble oro hispalense por equipos en Las Palmas fueron Noa Alcalá, Carmen Beato, Polina Blagodarnaya, Macarena Boza, Jimena del Rey, Paula González, María de la O Grondona, Maya Jos, Patricia Velázquez, Ainhoa Zapata, Elena Vázquez, Sandra Barba y María Campos.

El tercer metal del Sincro Sevilla en la cita nacional, también de oro, llegaba en dúo absoluto por medio las internacionales en categorías inferiores con la selección Polina Blagodarnaya y Jimena del Rey, campeonas de España en una prueba en la que sus compañeras Noa Alcalá y Paula González fueron séptimas, el mismo puesto del dúo mixto de Ibon García y Patricia Velázquez.

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Estos resultados contribuyeron al tercer puesto absoluto del Club Natación Sincro Sevilla en la clasificación final por puntos, en la que acumulaba 944.7556 para verse sólo superado por el Sincro Retiro madrileño (1.106,3299) y el canario C.D. Pingüinos de Arrecife (1.063,1865).

En la categoría infantil, las promesas sevillanas también tuvieron un papel destacado, aunque sin la recompensa de las medallas para ocupar la sexta posición final por clubes, en la que lograba el título el C.D. Pingüinos de Arrecife. Eso sí, el equipo de rutina combinada volvió a demostrar el potencial de base de la entidad hispalense con el cuarto puesto de la formación integrada por Carla Fernández, que además era undécima en figuras y décima en dúo con Leire Soria, también componente del equipo; Aitana Azcona, Claudia Bascón, Macarena Boza, Maya Jos, Corine Kimvouama, Abril Lázaro, Carmen Vegazo, Ainhoa Zapata y Jennifer Alejandra Nieto.